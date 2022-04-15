Xuất hiện trên trang bìa tạp chí Harper’s Bazaar, Triệu Lệ Dĩnh được netizen khen ngợi không ngớt lời trước nhan sắc thiên tiên

Netizen đang thực phát sốt trước hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh trên trang bìa tạp chí Harper's Bazaar. Đúng là đỉnh cao nhan sắc nữ thần màn ảnh Cbiz.

Sở hữu nhan sắc xuất chúng, Triệu Lệ Dĩnh lột xác từ cô diễn viên đáng yêu như búp bê thành minh tinh hạng A xứ Trung. Tuy nhiên, dù có xinh đẹp đến mấy nhưng khi lên hình nữ diễn viên luôn bị đánh giá là quá ''đơ'' và không thể hiện được thần thái ''ngút trời'' giống như ở trên phim. Tuy nhiên, sau khi loạt ảnh mới đây của cô nàng trên tạp chí Harper's Bazaar, hẳn nhiều người hâm mộ phải nghĩ lại vì nhan sắc thuộc hàng ''đỉnh của đỉnh''.

Ngắm nhìn nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh trong loạt ảnh này, fan mới cảm thấy thực sự mãn nhãn - Ảnh: Internet

Ngày 14/4, studio của Triệu Lệ Dĩnh tung ra cả ảnh tạp chí trên bìa Harper’s Bazaar. Đáng nói, bộ ảnh được tạp chí danh tiếng lựa chọn để cho lên bìa chính thức lại theo phong cách mờ ảo đầy nghệ thuật, tôn lên visual thơ mộng, thiên tiên của Triệu Lệ Dĩnh. Có thể thấy, trong bộ ảnh của nữ diễn viên từng đường nét trên gương mặt đều đạt đến độ hoàn hảo, ánh mắt xuất thần mơ màng cho đến thân hình mảnh mai yêu kiều của cô đều góp phần tạo nên những khung hình tuyệt phẩm. CĐM nhận định chỉ mới nhìn sơ qua thôi đã phải lòng ngay lập tức trước sự quyết rũ của cô nàng.

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