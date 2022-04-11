Triệu Lệ Dĩnh và dàn sao Hoa ngữ 'bối rối' trong lần đầu làm mẹ: Người thì chăm con từng li từng tí một, kẻ thì bị gọi là người mẹ vô trách nhiệm

Chăm sóc con cái chưa bao giờ là chuyện dễ dàng với mọi bà mẹ bỉm sửa và kể cả những ngôi sao Cbiz cũng vậy. Hãy cùng nhìn lại xem hội “hot mom” Cbiz đã lo liệu cho bé cưng thế nào nhé!

Nhiệt Y Trát Cô nàng chăm sóc cho con cực kỳ tỉ mỉ - Ảnh: Internet Từng gây xôn xao tại làng giải trí khi bí mật sinh con đầu lòng, nàng “mỹ nữ Tân Cương” Nhiệt Y Trát và trở thành mẹ đơn thân của showbiz Hoa ngữ. Tại thời điểm ấy, mặc dù mới sinh con nhưng cô nàng vẫn nhận được rất nhiều lời mời từ các đạo diễn phim, bản thân nữ diễn viên rất muốn tham gia nhưng vì còn có con nhỏ cô nàng đã lưỡng lự đưa ra quyết định của mình. Tuy nhiên, Nhiệt Y Trát đã đưa bé đến phim trường cùng mình. Ngoài thời gian hoàn thành các cảnh quay, mỗi lúc được nghỉ giải lao bà mẹ đơn thân sẽ ngay lập tức vào xe pha sữa, chăm sóc cho con nhỏ. Mặc dù rất vất vả, trong việc đóng phim lẫn chăm con nhưng nhìn chung cô đã làm nó một cách rất tốt.

May mắn thay, sự vất vả của Nhiệt Y Trát đã được báo đáp. Bộ phim Sơn Hải Tình thu về thành công vang dội và diễn xuất của cô cũng chinh phục được đông đảo khán giả, nhận được nhiều lời mời đóng phim hấp dẫn. Khi biết việc cô chăm bẵm cho con nhỏ ở đoàn phim, netizen cũng dành nhiều sự cảm thông, khen ngợi cho bà mẹ đơn thân mạnh mẽ này đó. Triệu Lệ Dĩnh Kể từ khi quay trở lại với làng giải trí Cbiz, Triệu Lệ Dĩnh lập tức lao vào guồng quay công việc, nhận hàng loạt dự án phim cũng như liên tục góp mặt trong các sự kiện, show truyền hình để “hâm nóng” tên tuổi sau thời gian vắng bóng.

Cùng một hoàn cảnh nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại bị đánh giá là một bà mẹ thiếu trách nhiệm - Ảnh: Internet Cũng giống như Nhiệt Y Trát, ''nữ hoàng rating'' cũng mang con đến phim trường để tiện chăm sóc nhưng trái với Nhiệt Y Trát, hành động của Triệu Lệ Dĩnh lại bị CĐM có một số lời nhận định không hay về cô nàng khi cho rằng cô là một bà mẹ vô trách nhiệm và chỉ quan tâm đến công việc mà không thèm đoái hoài đến con của mình. Thái Thiếu Phân Mái ấm hạnh phúc của Thái Thiếu Phân - Ảnh: Internet Vốn là nữ diễn viên nhận được rất nhiều sự yêu mến từ phía người hâm mộ vì nhân cách, lẫn tài năng diễn xuất nhưng khi trở thành một người mẹ, cô nàng cũng khiến netizen bất ngờ không kém khi luôn chăm sóc con một cách tốt nhất, từ những việc nhỏ như cho con ăn hay tắm cho cho con đều được bà mẹ 3 con làm nó một cách cực kỳ chu đáo. Bởi vậy mà thuở quý tử mới chào đời, Thái Thiếu Phân còn bị đánh giá là xuống sắc nữa đó! May mắn là sau khi mọi thứ “vào guồng” thì cô đã đẹp trở lại.

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