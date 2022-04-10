Mặc váy xuyên thấu khoác áo lông, Triệu Lệ Dĩnh chứng minh đẳng cấp visual 'đỉnh chóp', thần thái 'sắc lẹm' của sao hạng A

Netizen khen ngợi Triệu Lệ Dĩnh xinh đẹp và thực sự biết cách lựa chọn trang phục khiến người ngoài nhìn vào chỉ còn biết ''ngơ ngác''

Mới đây nhất, CĐM xứ Trung đang chia sẻ lại loạt ảnh Triệu Lệ Dĩnh mặc váy Dior sang chảnh đi tham gia một lễ trao giải hồi mấy năm trước. Đáng chú ý là trong loạt ảnh này, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện khá ngầu với thần thái '' sắc lẹm''.

Nữ diễn viên diện váy xuyên thấu của thương hiệu Dior - Ảnh: Internet

Ngoài ra, người hâm mộ cũng khen ngợi Triệu Lệ Dĩnh xinh đẹp, khuôn mặt tuy nhỏ nhắn nhưng rất sắc nét. Dáng đi của cô nàng cũng toát lên vẻ hào nhoáng chứng minh đẳng cấp của một ngôi sao hạng A Cbiz.

Hiện tại,kể từ sau khi ly hôn với Phùng Thiệu Phong, nữ diễn viên hiện chỉ đang tập trung vào công việc. Tuy nhiên, trái ngược với hình ảnh mặc váy Dior sang chảnh vài năm trước, người hâm mộ đang cảm thấy lo lắng cho thần tượng của mình khi mới đây nhất, người ta bắt gặp hình ảnh cô đi thu âm nhạc cho bộ phim sắp sửa ra mắt với thân hình phờ phạt và thiếu sức sống do phải làm việc quá nhiều.

Triệu Lệ Dĩnh chứng tỏ đẳng cấp sao hạng A Cbiz - Ảnh: Internet

Triệu Lệ Dĩnh đã hoàn thành xong các cảnh quay cho phim Dã man sinh trưởng. Dã man sinh trưởng được chuyển thể từ tiểu thuyết Không được vãng sinh, có nội dung xoay quanh chuyện khởi nghiệp của người trẻ.

Phim kể về Hứa Ban Hạ, người làm công việc thu mua gang thép. Từ một cô gái bình thường, Hứa Ban Hạ đã làm nên những điều không tưởng, đồng thời xây dựng vị trí vững chắc trong giới kinh doanh.

Hậu ly hôn với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh lộ dáng vẻ mệt mỏi, gầy gò khiến netizen không khỏi xót xa Mới đây nhất, người hâm mộ đang xôn xao trước hình ảnh, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện với dáng vẻ gầy gò bé xíu khi đi thu âm cho dự án mới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mac-vay-xuyen-thau-khoac-ao-long-trieu-le-dinh-chung-minh-dang-cap-visual-dinh-chop-than-thai-sac-lem-cua-sao-hang-a-461432.html