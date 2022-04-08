Top khoảnh khắc xuất thần của dàn sao Hoa ngữ: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch chứng minh đẳng cấp của 2 'nữ thần rating' không phải là lời nói suông

Cbiz là nơi ra đời của những minh tinh huyền thoại nổi danh khắp châu Á. Ngoài những gương mặt đình đám như: Quan Chi Lâm, Vương Tổ Hiền, Trương Mạn Ngọc, Ngô Ngạn Tổ, Quách Phú Thành,... thì thế hệ trẻ tiếp theo của làng giải trí Trung Quốc cũng đã sản sinh ra rất nhiều cái tên có thể kế thừa những gì tinh túy nhất mà thế hệ đàn anh, đàn chị để lại.

Mới đây nhất, cư dân mạng xứ Trung lại được dịp "đào mộ" và chọn ra những khoảng khắc xuất thần của dàn sao Hoa Ngữ. Có thể thấy dù chụp trong bất cứ hoàn cảnh nào, hình ảnh của họ vẫn luôn lung linh và tỏa sáng một cách kỳ diệu.