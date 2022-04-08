Top khoảnh khắc xuất thần của dàn sao Hoa ngữ: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch chứng minh đẳng cấp của 2 'nữ thần rating' không phải là lời nói suông

Sao quốc tế 08/04/2022 13:58

Ngoài những thước phim lung linh trên màn ảnh, trong những sự kiện các sao Cbiz cũng đẹp một cách bất chấp trong mọi khung hình.

Cbiz là nơi ra đời của những minh tinh huyền thoại nổi danh khắp châu Á. Ngoài những gương mặt đình đám như: Quan Chi Lâm, Vương Tổ Hiền, Trương Mạn Ngọc, Ngô Ngạn Tổ, Quách Phú Thành,... thì thế hệ trẻ tiếp theo của làng giải trí Trung Quốc cũng đã sản sinh ra rất nhiều cái tên có thể kế thừa những gì tinh túy nhất mà thế hệ đàn anh, đàn chị để lại.

Mới đây nhất, cư dân mạng xứ Trung lại được dịp "đào mộ" và chọn ra những khoảng khắc xuất thần của dàn sao Hoa Ngữ. Có thể thấy dù chụp trong bất cứ hoàn cảnh nào, hình ảnh của họ vẫn luôn lung linh và tỏa sáng một cách kỳ diệu. 

Top khoảnh khắc xuất thần của dàn sao Hoa ngữ: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch chứng minh đẳng cấp của 2 'nữ thần rating' không phải là lời nói suông - Ảnh 1

Tạo hình gây sốt một thời của Địch Lệ Nhiệt Ba trên thảm đỏ - Ảnh: Internet

Không làm netizen thất vọng, Địch Lệ Nhiệt Ba lại tiếp tục "chiếm spotlight" bằng loạt ảnh để đời vừa kiêu sa lại ngọt ngào của mình. Điều trùng hợp là sự xuất hiện của Lộc Hàm "không hẹn mà gặp" khiến dân tình lại nhớ về chuyện tình "hụt" giữa cặp đôi từ vài năm trước. Cùng với đó, hội những "bà mẹ một con" như: Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Triệu Lệ Dĩnh cũng chứng minh được đẳng cấp thần thái ''ngút trời'' so với các đàn em.

Top khoảnh khắc xuất thần của dàn sao Hoa ngữ: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch chứng minh đẳng cấp của 2 'nữ thần rating' không phải là lời nói suông - Ảnh 2
Top khoảnh khắc xuất thần của dàn sao Hoa ngữ: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch chứng minh đẳng cấp của 2 'nữ thần rating' không phải là lời nói suông - Ảnh 3
2 ''chị đại'' của minh tinh màn ảnh Cbiz cực kỳ xinh đẹp và cuốn hút - Ảnh: Internet
Top khoảnh khắc xuất thần của dàn sao Hoa ngữ: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch chứng minh đẳng cấp của 2 'nữ thần rating' không phải là lời nói suông - Ảnh 4

"Mẹ một con" Lưu Thi Thi đằm thắm, dịu dàng khiến netizen "tan chảy" - Ảnh: Internet

Top khoảnh khắc xuất thần của dàn sao Hoa ngữ: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch chứng minh đẳng cấp của 2 'nữ thần rating' không phải là lời nói suông - Ảnh 5

Lộc Hàm trong tạo hình "bad boy" khiến chị em phải đổ rần  - Ảnh: Internet

 

 

 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/4/2022: Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh như 'người dưng ngược lối', ngược lại Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong khá thuận hòa sau ly hôn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/4/2022: Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh như 'người dưng ngược lối', ngược lại Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong khá thuận hòa sau ly hôn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (8/4/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch Triệu Lệ Dĩnh Địch Lệ Nhiệt Ba Lộc Hàm Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/4/2022: Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh như 'người dưng ngược lối', ngược lại Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong khá thuận hòa sau ly hôn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/4/2022: Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh như 'người dưng ngược lối', ngược lại Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong khá thuận hòa sau ly hôn?

Nhận ra sai lầm của mình khi xưa, mẹ ruột Phùng Thiệu Phong sẵn sàng làm một việc vì con dâu cũ để Triệu Lệ Dĩnh quay về

Nhận ra sai lầm của mình khi xưa, mẹ ruột Phùng Thiệu Phong sẵn sàng làm một việc vì con dâu cũ để Triệu Lệ Dĩnh quay về

Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba liệu có xứng tầm khi đề cử lên hàng 'Tứ Đại Hoa Đán' Cbiz?

Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba liệu có xứng tầm khi đề cử lên hàng 'Tứ Đại Hoa Đán' Cbiz?

Điểm mặt những hạt sạt lớn trong phim Trung Quốc : Gọi tên Ngô Kinh và 'nữ hoàng rating' Triệu Lệ Dĩnh

Điểm mặt những hạt sạt lớn trong phim Trung Quốc : Gọi tên Ngô Kinh và 'nữ hoàng rating' Triệu Lệ Dĩnh

Làng phim ảnh Cbiz xém tí nữa đã đánh mất đi tài năng của ''nữ hoàng rating'' Triệu Lệ Dĩnh chỉ vì 'chị chị em em' với một người

Làng phim ảnh Cbiz xém tí nữa đã đánh mất đi tài năng của ''nữ hoàng rating'' Triệu Lệ Dĩnh chỉ vì 'chị chị em em' với một người

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/4/2022: Triệu Lệ Dĩnh vướng phải lùm xùm thuế do có người cố tình, Dương Mịch có khả năng không hợp tác cùng Trương Tiểu Phỉ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/4/2022: Triệu Lệ Dĩnh vướng phải lùm xùm thuế do có người cố tình, Dương Mịch có khả năng không hợp tác cùng Trương Tiểu Phỉ?

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 2 giờ 25 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 50 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?