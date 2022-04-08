Top khoảnh khắc xuất thần của dàn sao Hoa ngữ: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch chứng minh đẳng cấp của 2 'nữ thần rating' không phải là lời nói suông

Ngoài những thước phim lung linh trên màn ảnh, trong những sự kiện các sao Cbiz cũng đẹp một cách bất chấp trong mọi khung hình.
- Nhận ra sai lầm của mình khi xưa, mẹ ruột Phùng Thiệu Phong sẵn sàng làm một việc vì con dâu cũ để Triệu Lệ Dĩnh quay về
- Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba liệu có xứng tầm khi đề cử lên hàng 'Tứ Đại Hoa Đán' Cbiz?
Cbiz là nơi ra đời của những minh tinh huyền thoại nổi danh khắp châu Á. Ngoài những gương mặt đình đám như: Quan Chi Lâm, Vương Tổ Hiền, Trương Mạn Ngọc, Ngô Ngạn Tổ, Quách Phú Thành,... thì thế hệ trẻ tiếp theo của làng giải trí Trung Quốc cũng đã sản sinh ra rất nhiều cái tên có thể kế thừa những gì tinh túy nhất mà thế hệ đàn anh, đàn chị để lại.
Mới đây nhất, cư dân mạng xứ Trung lại được dịp "đào mộ" và chọn ra những khoảng khắc xuất thần của dàn sao Hoa Ngữ. Có thể thấy dù chụp trong bất cứ hoàn cảnh nào, hình ảnh của họ vẫn luôn lung linh và tỏa sáng một cách kỳ diệu.
Không làm netizen thất vọng, Địch Lệ Nhiệt Ba lại tiếp tục "chiếm spotlight" bằng loạt ảnh để đời vừa kiêu sa lại ngọt ngào của mình. Điều trùng hợp là sự xuất hiện của Lộc Hàm "không hẹn mà gặp" khiến dân tình lại nhớ về chuyện tình "hụt" giữa cặp đôi từ vài năm trước. Cùng với đó, hội những "bà mẹ một con" như: Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Triệu Lệ Dĩnh cũng chứng minh được đẳng cấp thần thái ''ngút trời'' so với các đàn em.