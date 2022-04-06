Làng phim ảnh Cbiz xém tí nữa đã đánh mất đi tài năng của ''nữ hoàng rating'' Triệu Lệ Dĩnh chỉ vì 'chị chị em em' với một người

Sao quốc tế 06/04/2022 17:07

Triệu Lệ Dĩnh từng suýt đánh mất đi cơ hội trở thành sao hạng A Cbiz, vì một người đã từng là ân nhân của mình.

Nhà quản lý nghệ sĩ, còn được hiểu như nhà quản lý tài năng hay nhà quản lý ban nhạc, là một cá nhân hay một công ty tham gia vào việc hướng dẫn sự nghiệp chuyên môn của các nghệ sĩ trong ngành công nghiệp giải trí. Trách nhiệm của họ là giám sát công việc kinh doanh thường ngày của một nghệ sĩ, tư vấn và bàn thảo với nghệ sĩ về những vấn đề chuyên môn, những kế hoạch dài hạn, những quyết định cá nhân có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của họ. Vì vậy có thể nói mối quan hệ giữa 2 người là cực kỳ mật thiết và tin tưởng nhau tuyệt đối.

Làng phim ảnh Cbiz xém tí nữa đã đánh mất đi tài năng của ''nữ hoàng rating'' Triệu Lệ Dĩnh chỉ vì 'chị chị em em' với một người - Ảnh 1
Làng phim ảnh Cbiz xém tí nữa đã đánh mất đi tài năng của ''nữ hoàng rating'' Triệu Lệ Dĩnh chỉ vì 'chị chị em em' với một người - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim Hoa Thiên Cốt từng gây sốt tại Cbiz - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa nghệ sĩ và quản lý là con dao 2 lưỡi, lúc gần gũi thân tình, lúc lại nham hiểm, "đâm sau lưng nhau". Được biết, qua một số trang mạng tại Trung Quốc vừa tiết lộ câu chuyện về Triệu Lệ Dĩnh và cựu quản lý Hách Như. Cụ thể, nội dung của câu chuyện là nói về thái độ của vị quản lý này đã suýt nữa khiến nữ diễn viên đánh mất đi vai diễn trong bộ phim Hoa Thiên Cốt

Được biết, khoảng thời điểm trước khi Hoa Thiên Cốt khai máy, bên phía nhà sản xuất đã tìm đến Hách Như để đàm phán vai nữ chính. Nhưng thay vì bàn bạc với nghệ sĩ của mình, Hách Như đã tự ý từ chối lời mời của đoàn phim. Sau khi biết sự việc, Triệu Lệ Dĩnh phải xin lỗi và xin đoàn làm phim cho mình cơ hội thử sức.

Làng phim ảnh Cbiz xém tí nữa đã đánh mất đi tài năng của ''nữ hoàng rating'' Triệu Lệ Dĩnh chỉ vì 'chị chị em em' với một người - Ảnh 3
Quản lý Hách Như - Ảnh:Internet

May cho nữ diễn viên, Hoa Thiên Cốt là bom tấn cổ trang năm đó, giúp Triệu Lệ Dĩnh trở thành sao hạng A. Sau vụ việc này, mối quan hệ giữa Triệu Lệ Dĩnh và Hác Như kết thúc. Cũng chính vì vậy, mà Hách Như đâm ra 'cay cú' và liên tục hướng sự chỉ trích vào cô nàng khi đồn thổi các tin đồn như 'Triệu Lệ Dĩnh là một người ăn cháo đá bát' hay là việc tố cô là nghệ sĩ không có nhân cách,...

Sau Hách Như, Triệu Lệ Dĩnh gắn bó với hai người quản lý nữa là Trương Việt Gia và Hoàng Bân. Tuy nhiên, cuộc chia ly nào của cô với quản lý cũng gây ầm ĩ. Nữ diễn viên quả thực không có duyên với người đại diện.

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