Nhà quản lý nghệ sĩ, còn được hiểu như nhà quản lý tài năng hay nhà quản lý ban nhạc, là một cá nhân hay một công ty tham gia vào việc hướng dẫn sự nghiệp chuyên môn của các nghệ sĩ trong ngành công nghiệp giải trí. Trách nhiệm của họ là giám sát công việc kinh doanh thường ngày của một nghệ sĩ, tư vấn và bàn thảo với nghệ sĩ về những vấn đề chuyên môn, những kế hoạch dài hạn, những quyết định cá nhân có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của họ. Vì vậy có thể nói mối quan hệ giữa 2 người là cực kỳ mật thiết và tin tưởng nhau tuyệt đối.

Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim Hoa Thiên Cốt từng gây sốt tại Cbiz - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa nghệ sĩ và quản lý là con dao 2 lưỡi, lúc gần gũi thân tình, lúc lại nham hiểm, "đâm sau lưng nhau". Được biết, qua một số trang mạng tại Trung Quốc vừa tiết lộ câu chuyện về Triệu Lệ Dĩnh và cựu quản lý Hách Như. Cụ thể, nội dung của câu chuyện là nói về thái độ của vị quản lý này đã suýt nữa khiến nữ diễn viên đánh mất đi vai diễn trong bộ phim Hoa Thiên Cốt.