Khuynh thành Diệc Thanh Hoan đóng máy, Viên Băng Nghiên xuất hiện cực kỳ xinh đẹp sau hậu drama vu khống Triệu Lệ Dĩnh dùng thuốc nhỏ mắt quay phim

Bộ phim cổ trang Khuynh thành Diệc Thanh Hoan mới đây vừa ghi hình những tập cuối, trong ngày đóng máy bộ phim, ekip đã tung ra hàng loạt khoảnh khắc cực kỳ xinh đẹp của Viên Băng Nghiên.
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Cụ thể, xuất hiện trên trường quay, Viên Băng Nghiên không khỏi khiến nhiều người cảm thấy ghẹn tị bởi vẻ đẹp nhẹ nhàng và thần thái hút hồn. Dù cho phải mặc bộ đồ không quá nổi bật nhưng khi đứng trong đám đông của ekip nữ diễn viên vẫn luôn là tâm điểm của sự chú ý của rất nhiều người.
Còn nhớ cách đây không lâu, Viên Băng Nghiên vướng nhiều ồn ào liên quan đến fan của Triệu Lệ Dĩnh. Được khán giả biết đến nhiều thông qua vai diễn nữ chính ở Lưu ly mỹ nhân sát, nữ diễn viên nhanh chóng bị dĩnh phải tin đồn ''copy'' phong cách diễn xuất của Triều Lệ Dĩnh.
Sự việc được đẩy lên cao trào đến mức, fac của Viên Băng Nghiên đã làm nhiều bài đăng vu khống Triệu Lệ Dĩnh dùng thuốc nhỏ mắt diễn cảnh khóc. Chưa hết, Viên Băng Nghiên cũng rơi vào nghi án bỏ tiền mua Hot Search trên Weibo để ca ngợi nhan sắc thuộc hàng "mỹ nhân hiếm có khó tìm". Có thể nói những lùm xùm như ''rơi từ trên trời'' gần đây đều không xuất phát trực tiếp từ nữ diễn viên.