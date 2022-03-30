Những mỹ nhân Hàn Quốc sở hữu "nét đẹp tiên tử" cùng thân hình "3 vòng chuẩn đét" khiến hội chị em ai cũng phải ganh tị

Kim Hye-sun được cho là "Người phụ nữ đẹp nhất" được các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ bình chọn. Dù không còn quá trẻ trung nhưng Kim Hye-sun vẫn luôn được xem là một trong những tượng đài nhan sắc làng giải trí xứ sở kim chi. Vẻ đẹp của cô không chỉ khiến fan trong nước mê mẩn mà nhiều khán giả châu Á như Trung Quốc, Đài Loan tôn vinh, ví cô là một trong những mỹ nhân đẹp nhất châu Á.

Kim Tae Hee là nữ diễn viên kiêm người mẫu Hàn Quốc được biết đến qua các phim truyền hình nổi tiếng như Chuyện tình ở Havard, IRIS, My Princess, Tình sử Jang Ok Jung, Thiên tài lang băm.

Dù đã là mẹ hai con nhưng nữ diễn viên Nấc thang lên thiên đường vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp mặn mà. Ngoài ra, Kim Tae Hee còn được ngưỡng mộ bởi cuộc sống hạnh phúc, giàu có cùng "anh chồng quốc dân" Bi Rain.

Han Ji-min - Nhan sắc bị thời gian lãng quên

Han Jimin xuất thân từ người mẫu quảng cáo và sớm trở thành một trong số những diễn viên đỉnh lưu của showbiz Hàn. Han Jimin được biết đến khi tham gia một số bộ phim nổi tiếng “Mối Thù” (2005), “Hoàng Tử Gác Mái” (2012), “Một Đêm Mùa Xuân” (2019).

Cô không chỉ bởi ngoại hình trẻ trung, thời thượng trái ngược với tuổi thật mà còn bởi cô có lối sống trong sạch, không có scandal nào trong sự nghiệp.