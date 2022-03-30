Những mỹ nhân Hàn Quốc sở hữu "nét đẹp tiên tử" cùng thân hình "3 vòng chuẩn đét" khiến hội chị em ai cũng phải ganh tị

Sao quốc tế 30/03/2022 18:22

3 cô nàng này sở hữu nhan sắc cực phẩm, vóc dáng siêu chuẩn khiến người phụ nữ ai cũng ao ước muốn có.

Kim Hye-sun - Ngôi sao sáng chói của thập niên 90s 

Những mỹ nhân Hàn Quốc sở hữu 'nét đẹp tiên tử' cùng thân hình '3 vòng chuẩn đét' khiến hội chị em ai cũng phải ganh tị - Ảnh 1

Kim Hye-sun được cho là "Người phụ nữ đẹp nhất" được các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ bình chọn. Dù không còn quá trẻ trung nhưng Kim Hye-sun vẫn luôn được xem là một trong những tượng đài nhan sắc làng giải trí xứ sở kim chi. Vẻ đẹp của cô không chỉ khiến fan trong nước mê mẩn mà nhiều khán giả châu Á như Trung Quốc, Đài Loan tôn vinh, ví cô là một trong những mỹ nhân đẹp nhất châu Á.

Kim Tae-hee - Mỹ nhân vạn người mê

Những mỹ nhân Hàn Quốc sở hữu 'nét đẹp tiên tử' cùng thân hình '3 vòng chuẩn đét' khiến hội chị em ai cũng phải ganh tị - Ảnh 2

Kim Tae Hee là nữ diễn viên kiêm người mẫu Hàn Quốc được biết đến qua các phim truyền hình nổi tiếng như Chuyện tình ở Havard, IRIS, My Princess, Tình sử Jang Ok Jung, Thiên tài lang băm.

Dù đã là mẹ hai con nhưng nữ diễn viên Nấc thang lên thiên đường vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp mặn mà. Ngoài ra, Kim Tae Hee còn được ngưỡng mộ bởi cuộc sống hạnh phúc, giàu có cùng "anh chồng quốc dân" Bi Rain.

Han Ji-min - Nhan sắc bị thời gian lãng quên

Những mỹ nhân Hàn Quốc sở hữu 'nét đẹp tiên tử' cùng thân hình '3 vòng chuẩn đét' khiến hội chị em ai cũng phải ganh tị - Ảnh 3

Han Jimin xuất thân từ người mẫu quảng cáo và sớm trở thành một trong số những diễn viên đỉnh lưu của showbiz Hàn. Han Jimin được biết đến khi tham gia một số bộ phim nổi tiếng “Mối Thù” (2005), “Hoàng Tử Gác Mái” (2012), “Một Đêm Mùa Xuân” (2019).

Cô không chỉ bởi ngoại hình trẻ trung, thời thượng trái ngược với tuổi thật mà còn bởi cô có lối sống trong sạch, không có scandal nào trong sự nghiệp.

Hội gái già Cbiz mải mê 'cưa sừng làm nghé', bất chấp tuổi tác

Hội gái già Cbiz mải mê 'cưa sừng làm nghé', bất chấp tuổi tác

Các mĩ nhân này quyết giữ mãi thanh xuân nên đừng có mơ họ nhận vai phụ huynh trên màn ảnh.

Xem thêm
Từ khóa:   Kim Tae Hee Han Ji Min kim hye-sun

TIN LIÊN QUAN

Hội gái già Cbiz mải mê 'cưa sừng làm nghé', bất chấp tuổi tác

Hội gái già Cbiz mải mê 'cưa sừng làm nghé', bất chấp tuổi tác

Địch Lệ Nhiệt Ba quyết định ''chơi lớn'' với mái tóc của mình, tạo hình ''con nít'' trong Ngự Giao Ký khiến CĐM ''tranh cãi''

Địch Lệ Nhiệt Ba quyết định ''chơi lớn'' với mái tóc của mình, tạo hình ''con nít'' trong Ngự Giao Ký khiến CĐM ''tranh cãi''

Jung Ho-yeon xuất hiện với thân hình nóng bỏng không chút mỡ thừa, tận hưởng thời gian thư giãn tại trời Tây

Jung Ho-yeon xuất hiện với thân hình nóng bỏng không chút mỡ thừa, tận hưởng thời gian thư giãn tại trời Tây

Hẹn hò chốn công sở: Ahn Hyo Seop diện toàn đồ hiệu khoe vẻ đẹp "không góc chết", bảo sao fan nữ không say như điếu đổ!

Hẹn hò chốn công sở: Ahn Hyo Seop diện toàn đồ hiệu khoe vẻ đẹp "không góc chết", bảo sao fan nữ không say như điếu đổ!

Nữ chính 'Tuổi 25, tuổi 21' Kim Tae Ri - nàng thơ mang lại ánh nắng mùa xuân mê hoặc lòng người của màn ảnh xứ Hàn

Nữ chính 'Tuổi 25, tuổi 21' Kim Tae Ri - nàng thơ mang lại ánh nắng mùa xuân mê hoặc lòng người của màn ảnh xứ Hàn

Teaser poster thứ 4 của Bigbang được công bố, fan 'xót xa' trước hình ảnh 'cô độc' của idol

Teaser poster thứ 4 của Bigbang được công bố, fan 'xót xa' trước hình ảnh 'cô độc' của idol

TIN MỚI NHẤT

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Video 16 phút trước
Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 32 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 35 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 1 giờ 54 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào