Jung Ho-yeon xuất hiện với thân hình nóng bỏng không chút mỡ thừa, tận hưởng thời gian thư giãn tại trời Tây

Sao quốc tế 30/03/2022 07:50

Mỹ nhân "Trò chơi con mực" vừa đăng tải những khoảnh khắc tận hưởng cùng bạn bè tại LA, Mỹ. Trong các bức ảnh cô nàng tự tin khoe thân hình thon gọn, gợi cảm khiến fan đứng ngồi không yên.

Người mẫu kiêm diễn viên Jung Ho-yeon đã chia sẻ những khoảnh khắc thư giãn tại LA, Mỹ.

Jung Ho-yeon xuất hiện với thân hình nóng bỏng không chút mỡ thừa, tận hưởng thời gian thư giãn tại trời Tây - Ảnh 1

Cô nàng đã đăng tải một số bức ảnh lên Instagram cái nhân với dòng trạng thái: "LA vui thật đấy."

Điều gây chú ý trong các bức ảnh là hình ảnh cô nàng cùng "hội chị em" diện đồ bơi cực quyến rũ. Đặc biệt, Jung Ho-yeon diện bộ áo tắm xanh dương để lộ thân hình khá gầy, không chút mỡ thừa.

Jung Ho-yeon xuất hiện với thân hình nóng bỏng không chút mỡ thừa, tận hưởng thời gian thư giãn tại trời Tây - Ảnh 2
Jung Ho-yeon xuất hiện với thân hình nóng bỏng không chút mỡ thừa, tận hưởng thời gian thư giãn tại trời Tây - Ảnh 3

Jung Ho-yeon giành được Giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong "Squid Game" tại Lễ trao giải SAG. 

Được biết, Jung Ho-yeon dự kiến ​​sẽ xuất hiện trong "Disclaimer" - một loạt phim kinh dị mới trên Apple TV + do bậc thầy phim Hollywood Alfonso Cuaron làm đạo diễn.

Theo MyDaily

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Từ khóa:   Jung Ho Yeon sao hàn body sao Hàn

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