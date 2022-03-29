Hành động 'đáng kinh ngạc' của nữ diễn viên gạo cội Hàn Quốc ở lễ trao giải Oscar 2022 khiến netizen trầm trồ

Sao quốc tế 29/03/2022 07:16

Diễn viên Yoon Yeo Jung đã xuất hiện tại lễ trao giải Oscar với tư cách là người trao giải, những lời phát biểu dí dỏm của bà đã khiến cả hội trường phải bật cười.

Lễ trao giải Academy lần thứ 94 đã được tổ chức tại Nhà hát Dolby tại Los Angeles vào ngày 27/3 (giờ Mỹ) vừa qua. ‘Bà ngoại’ Yoon Yeo Jung đã lên sân khấu với tư cách là người trao giải diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải lần này.

Hành động 'đáng kinh ngạc' của nữ diễn viên gạo cội Hàn Quốc ở lễ trao giải Oscar 2022 khiến netizen trầm trồ - Ảnh 1

Nữ diễn viên xuất hiện trong một bộ váy dài đen đi cùng với giày cao gót cùng màu, phụ kiện đi kèm là chiếc nơ xanh gắn ở vai trái đã thu hút nhiều sự chú ý. Yoon Yeo Jung chia sẻ bằng tiếng anh: “Thực ra, năm ngoái tôi đã phát âm sai tên của mình. Tôi rất xin lỗi về việc này. Lần này, khi nhìn vào tên của các ứng cử viên, tôi biết rằng việc phát âm sao cho đúng đối với tôi cũng không dễ dàng gì. Vậy nên cho tôi xin lỗi trước về việc sẽ có những lỗi phát âm.”

Hành động 'đáng kinh ngạc' của nữ diễn viên gạo cội Hàn Quốc ở lễ trao giải Oscar 2022 khiến netizen trầm trồ - Ảnh 2

Nữ diễn viên hô vang ‘Giải thưởng không thuộc về Minari. Đó là Troy Kotsur'. Troy Kotsur là một diễn viên bị khiếm thính và ông ấy đã nhận được giải Oscar cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ bộ phim ‘CODA’.

Hành động 'đáng kinh ngạc' của nữ diễn viên gạo cội Hàn Quốc ở lễ trao giải Oscar 2022 khiến netizen trầm trồ - Ảnh 3

Điều đặc biệt ở đây là Yoon Yeo Jung đã hô tên của nam diễn viên Troy Kotsur bằng ngôn ngữ ký hiệu, sau đó ông ấy đã bước lên sân khấu và trao cho bà một cái ôm nồng nhiệt.

Yoon Yeo Jung đã bước lên thảm đỏ Oscar trong hai năm liên tiếp. Năm ngoái, tại lễ trao giải Oscar lần thứ 93, bà đã nhận được được giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với bộ phim ‘Minari’ (đạo diễn Jung Isak).

Theo: Dispatch

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Từ khóa:   Yoon Yeo Jung lễ trao giải oscar Troy Kotsur

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