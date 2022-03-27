Oh My Girl bất ngờ BIẾN HÓA thành những 'mỹ nhân cổ điển' trong video phim ngắn mới làm xuyến xao trái tim netizen

Sao quốc tế 27/03/2022 16:52

Gần đây, công ty chủ quản WM Entertainment đã xác nhận Oh My Girl sẽ chính thức trở lại đường đua Kpop trong tháng Ba này.

Vào ngày 26/3 vừa qua, Oh My Girl đã làm nóng bầu không khí trước khi comeback bằng cách tung lên SNS một video phim ngắn mang phong cách cổ điển .

Các cô gái Oh My Girl trong bộ váy đen kết hợp với kiểu tóc up – style đi kèm với các phụ kiện ngọc trai đã 'tôn lên' sức hút vừa thanh lịch, tinh tế lại còn đáng yêu của các cô nàng.

Oh My Girl bất ngờ BIẾN HÓA thành những 'mỹ nhân cổ điển' trong video phim ngắn mới làm xuyến xao trái tim netizen - Ảnh 1
Oh My Girl bất ngờ BIẾN HÓA thành những 'mỹ nhân cổ điển' trong video phim ngắn mới làm xuyến xao trái tim netizen - Ảnh 2

 

Oh My Girl bất ngờ BIẾN HÓA thành những 'mỹ nhân cổ điển' trong video phim ngắn mới làm xuyến xao trái tim netizen - Ảnh 3

Cuối video, nhóm nhạc nữ đã tung 'hint' cho album mới với cụm từ ‘What's your scent?’ Dự án mới được giới thiệu sẽ có phong cách khác hoàn toàn với những gì nhóm từng thể hiện trước đó, hứa hẹn sẽ đem đến cho người hâm mộ những ca khúc mới mẻ, đáng mong đợi.

Oh My Girl bất ngờ BIẾN HÓA thành những 'mỹ nhân cổ điển' trong video phim ngắn mới làm xuyến xao trái tim netizen - Ảnh 4

 

Oh My Girl bất ngờ BIẾN HÓA thành những 'mỹ nhân cổ điển' trong video phim ngắn mới làm xuyến xao trái tim netizen - Ảnh 5

 

Oh My Girl bất ngờ BIẾN HÓA thành những 'mỹ nhân cổ điển' trong video phim ngắn mới làm xuyến xao trái tim netizen - Ảnh 6

 

Oh My Girl bất ngờ BIẾN HÓA thành những 'mỹ nhân cổ điển' trong video phim ngắn mới làm xuyến xao trái tim netizen - Ảnh 7

Vào 18h (giờ Hàn Quốc) ngày 28/3, Oh My Girl sẽ phát hành full album vol.2 Real Love thông qua các trang nhạc số lớn.

Hailey Bieber khoe vòng eo “con kiến” với chiếc quần jeans ống rộng và áo thun trắng giản dị sau buổi chụp hình tại Los Angeles

Hailey Bieber khoe vòng eo “con kiến” với chiếc quần jeans ống rộng và áo thun trắng giản dị sau buổi chụp hình tại Los Angeles

Cô ấy bước ra từ một trung tâm tín ngưỡng ở Los Angeles vào tối thứ Tư. Và một ngày sau đó, Hailey Bieber được bắt gặp tại các phòng chụp hình Milk ở Los Angeles.

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Từ khóa:   Oh My Girl Oh My Girl Comeback phim ngắn

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