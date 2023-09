Oh My Girl bất ngờ BIẾN HÓA thành những 'mỹ nhân cổ điển' trong video phim ngắn mới làm xuyến xao trái tim netizen

Vào ngày 26/3 vừa qua, Oh My Girl đã làm nóng bầu không khí trước khi comeback bằng cách tung lên SNS một video phim ngắn mang phong cách cổ điển .

Các cô gái Oh My Girl trong bộ váy đen kết hợp với kiểu tóc up – style đi kèm với các phụ kiện ngọc trai đã 'tôn lên' sức hút vừa thanh lịch, tinh tế lại còn đáng yêu của các cô nàng.