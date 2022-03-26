'Nữ thần lai' Somi gây sốt với vòng eo con kiến cùng cơ bụng rắn chắc, 'hớp hồn' fan bằng nhan sắc và body cực phẩm

Những hình ảnh mới nhất của nàng idol xinh đẹp Somi khiến fan ngạc nhiên vì tỉ lệ cơ thể quá 'chuẩn chỉnh'.

Mới đây, 'bông hồng lai' Somi đã đăng một bức ảnh lên SNS và gây bão bởi tỉ lệ cơ thể đáng kinh ngạc. Trong các bức ảnh được đăng tải, cô nàng Jeon Somi diện croptop khoe khéo vòng 2 và chiếc quần hồng nóng bỏng tôn lên đôi chân dài miên man. Cơ bụng săn chắc và vòng eo thon gọn thu hút sự chú ý của netizen.

Bài đăng của Somi đã nhận được hơn 888 nghìn lượt thích và vô vàn bình luận khen ngợi từ netizen. Nhan sắc xinh đẹp hiện tại của Somi quả thật khiến fan không ngừng 'rung động'. Ennik Somi Douma, thường được biết đến với tên tiếng Hàn Jeon Somi hoặc nghệ danh Somi, là một nữ ca sĩ, nhạc sĩ người Canada-Hà Lan-Hàn Quốc. Somi đã trở nên nổi tiếng với tư cách là người chiến thắng vị trí đầu tiên của cuộc thi Produce 101 và là thành viên của nhóm nhạc nữ dự án của chương trình, I.O.I.

Cô nàng mới đây đã khiến fan vô cùng ngưỡng mộ vì tậu được xe cho bản thân và nhà, cửa hàng cho ba mẹ khi mới 21 tuổi. Theo Dispatch

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