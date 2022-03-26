Han Ga In thú nhận vợ chồng cô là fan của thủ lĩnh BIGBANG, tiết lộ từng gặp G-DRAGON nhưng quá ngại nên không thể nhìn thẳng mặt

Sao quốc tế 26/03/2022 14:11

Mới đây, Han Ga In đã xuất hiện trên chương trình Circle House của đài SBS và tiết lộ vợ chồng cô chính là fan cứng của trưởng nhóm G-Dragon (BIGBANG).

Khi được hỏi Han Ga In có phải là fan của chồng mình - diễn viên Yeon Jung Hoon hay không, nữ minh tinh trả lời:

"Anh ấy và G-Dragon đều là người mà tôi hâm mộ. Tôi thích G-Dragon lắm. Chồng tôi cũng là fan của cậu ấy. Chúng tôi từng đến concert của họ 1 vài lần. Hồi trước tôi còn bay đến tận Hồng Kông để gặp GD nữa. Tôi đã có cơ hội tiếp xúc gần với cậu ấy nhưng vì ngại quá nên không dám nhìn thẳng. Lúc ấy tôi cảm giác như mình đang ở 9 tầng mây vậy".

Han Ga In thú nhận vợ chồng cô là fan của thủ lĩnh BIGBANG, tiết lộ từng gặp G-DRAGON nhưng quá ngại nên không thể nhìn thẳng mặt - Ảnh 1

Nữ diễn viên Han Ga In và chồng

Trước kia, Han Ga In đã nhiều lần xuất hiện trên các chương trình giải trí và bày tỏ niềm yêu thích với GD, thậm chí còn đặt ảnh của nam idol làm hình nền.

Han Ga In thú nhận vợ chồng cô là fan của thủ lĩnh BIGBANG, tiết lộ từng gặp G-DRAGON nhưng quá ngại nên không thể nhìn thẳng mặt - Ảnh 2

Chồng cô, Yeon Jung Hoon cũng từng nói rằng GD là hình mẫu "vampire" lý tưởng, người khơi nguồn động lực diễn xuất cho anh trong "Vampire Prosecutor". Cả 2 từng được bắt gặp ở concert của BIGBANG vài lần trước đó.

Được biết, tối 25/3, nhóm nhạc BIGBANG chính thức tung ảnh teaser mở màn của trưởng nhóm G-Dragon cho ca khúc mới. 

Han Ga In thú nhận vợ chồng cô là fan của thủ lĩnh BIGBANG, tiết lộ từng gặp G-DRAGON nhưng quá ngại nên không thể nhìn thẳng mặt - Ảnh 3

BIGBANG sẽ chính thức tái xuất làng nhạc với ca khúc chủ đề mang tên "Still Life" (tên gốc tiếng Hàn là "Xuân, Hạ, Thu, Đông" vào 0h ngày 5/4 (tức 22h tối ngày 4/4 giờ Việt Nam). 

Han Ga In thú nhận vợ chồng cô là fan của thủ lĩnh BIGBANG, tiết lộ từng gặp G-DRAGON nhưng quá ngại nên không thể nhìn thẳng mặt - Ảnh 4

Theo YG Entertainment, BIGBANG đã trở lại vào một ngày hoa nở sau bốn mùa đông vắng bóng. Bài hát lần này sẽ đặc biệt chú trọng vào cảm xúc và thông điệp mà nhóm muốn gửi gắm tới mọi người.

Theo Star Today

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Từ khóa:   Han Ga In Big Bang Kbiz

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