Joy (Red Velvet) khoe nhan sắc và vóc dáng ‘cực phẩm’ trong đợt comeback mới nhất, fan không ngừng ‘trầm trồ’ trước vẻ ngoài tựa tiên nữ của cô nàng

Những hình ảnh mới nhất được nữ idol đăng tải trên Instagram khiến fan không ngừng xao xuyến.

Bài đăng của Joy nhanh chóng thu hút gần 140.000 lượt like chỉ sau 15 phút đăng tải. Loạt ảnh cho thấy vòng eo và tỉ lệ cơ thể cực điên đảo của nữ thần tượng.

Tỉ lệ thân hình của Joy khiến fan ngạc nhiên và vô cùng ngưỡng mộ. Trong đợt comeback của Red Velvet lần này, nhan sắc của cả năm thành viên trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý khi ai cũng đằm thắm, thanh lịch và quý phái tựa như những nàng tiên.

Người xem không ngừng cảm thán bởi các nàng idol trông hệt như các nữ thần thanh xuân giáng thế. Trong đó, nhan sắc của Joy khiến fan bất ngờ nhất. Vẻ đẹp đằm thắm của cô nàng khiến fan không ngừng thổn thức vì quá xinh đẹp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/joy-red-velvet-khoe-nhan-sac-va-voc-dang-cuc-pham-trong-dot-comeback-moi-nhat-fan-khong-ngung-tram-tro-truoc-ve-ngoai-tua-tien-nu-cua-co-nang-458155.html