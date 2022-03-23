Solar (MAMAMOO) diện trang phục lưới quyến rũ, hớp hồn fan với vẻ đẹp khỏe khoắn nhưng không kém phần gợi cảm

Solar của MAMAMOO thu hút sự chú ý với thân hình rắn chắc hoàn hảo khi diện trang phục lưới táo bạo.

Vào ngày 22, Solar đã đăng một số bức ảnh trên Instagram của mình.

Trong ảnh, Solar khoe vẻ đẹp quyến rũ của mình trong bộ trang phục lưới màu trắng. Làn da hơi ngăm, thân hình khỏe khoắn cùng gương mặt thần thái khiến người xem không thể rời mắt.

Đặc biệt, Solar khoe bụng phẳng lì không một chút mỡ cùng cơ bụng săn chắc. Người hâm mộ không ngừng tỏ ra ngưỡng mộ đôi chân nuột nà của cô nàng. Một số fan đã để lại những bình luận như "Xinh quá", "Đỉnh quá" và "Trang phục của Solar thật quá hoàn hảo."

Trong khi đó, Solar đã phát hành mini album đầu tiên "容: FACE" vào ngày 16. Mini-album của Solar (MAMAMOO) đã thống trị các bảng xếp hạng iTunes trên toàn cầu dù chỉ vừa mới ra mắt. Bên cạnh đó, ca khúc chủ đề "Honey" cũng đã lọt vào bảng xếp hạng bài hát iTunes toàn cầu ở vị trí thứ 15 và đứng thứ 177 trên bảng xếp hạng bài hát iTunes châu Âu.

Solar - trưởng nhóm của MAMAMOO được xem là giọng ca hàng đầu ở Kpop và cũng là một tài năng sáng tác nhạc với nhiều tác phẩm được đánh giá cao. Nữ ca sĩ giờ đây sẽ tiến thêm một bước nữa trong sự nghiệp solo của mình với đĩa đơn mở rộng (EP) “Face”.

Theo Dispatch

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