Dara (2NE1) khoe ảnh mặt mộc tuổi 38 trẻ đến khó tin, bí quyết là gì?

Sao quốc tế 22/03/2022 12:29

Mới đây, cựu thành viên nhóm 2NE1 đã đăng tải một tấm ảnh selfie với gương mặt hoàn toàn không trang điểm. Người hâm mộ ngạc nhiên vì cô nàng đã 38 tuổi nhưng nhan sắc vẫn như thuở mới debut.

Cô nàng Sandara Park đã đăng một bức ảnh trên Instagram của mình và khiến người hâm mộ bất ngờ bởi làn da mịn màng, không tì vết. 

Trong ảnh, Dara đang selfie với mái tóc bù xù, gương mặt mộc tự nhiên không trang điểm. Làn da hoàn hảo của Dara khiến người xem khó tin cô đã 38 tuổi.

Dara (2NE1) khoe ảnh mặt mộc tuổi 38 trẻ đến khó tin, bí quyết là gì? - Ảnh 1

Được biết, Sandara Park đã tạo tài khoản Instagram thứ hai để đăng ảnh và giao lưu với người hâm mộ thuận tiện hơn. Cô nàng thổ lộ, "Tôi muốn làm tất cả những gì tôi muốn làm ở đây!"

Bằng tuổi Park Bom và là 1 trong 2 thành viên lớn tuổi nhất 2NE1 nhưng Dara từng khiến nhiều khán giả lầm tưởng là em út của nhóm nhờ vẻ trẻ trung, đặc biệt là làn da căng mọng, ít khuyết điểm.

Dara (2NE1) khoe ảnh mặt mộc tuổi 38 trẻ đến khó tin, bí quyết là gì? - Ảnh 2

Gần đây, người đẹp xứ Hàn cũng tiết lộ bước quan trọng nhất trong chu trình chăm sóc da hàng ngày của cô chính là làm sạch da. Dù có trở về nhà trong tình trạng say xỉn đi chăng nữa, Dara vẫn không quên tẩy trang, rửa mặt rồi mới lên giường đi ngủ. Cô thường sử dụng dầu tẩy trang để tẩy sạch bụi bẩn và lớp makeup trên da. 

Dara (2NE1) khoe ảnh mặt mộc tuổi 38 trẻ đến khó tin, bí quyết là gì? - Ảnh 3

Thông thường, sau bước tẩy trang sẽ là sữa rửa mặt nhưng với Dara lại là bước đắp mặt nạ. Cô dùng mặt nạ gel chứa thành phần AHA vừa giúp dưỡng ẩm lại có chức năng làm sạch lỗ chân lông. Trước khi đắp mặt nạ, Dara ủ khăn ấm lên da trong khoảng 3 phút giúp làm mềm da, mở lỗ chân lông. Tiếp đó, thoa đều mặt nạ gel và chờ khoảng một phút rồi xả sạch lại với nước.

Dara (2NE1) khoe ảnh mặt mộc tuổi 38 trẻ đến khó tin, bí quyết là gì? - Ảnh 4

Sandara Park hiện đang xuất hiện trong chương trình giải trí "King of Mask Singer" của đài MBC với vai trò giám khảo.

Theo Chosun

Từ khóa:   2NE1 sao Hàn Kbiz

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