Lisa (BLACKPINK) chia sẻ khoảnh khắc đời thường với dáng vẻ đáng yêu cùng nụ cười ngọt hơn kẹo bông

Mới đây, Lisa đã đăng một số bức ảnh trên Instagram của mình. Vẻ ngoài đáng yêu của cô nàng khiến fan 'rụng tim'.

Trong ảnh, Lisa tỏ ra thích thú khi mua những chiếc kẹo bông khổng lồ trên phố. Cầm trên tay cây kẹo bông lớn gấp 5 lần khuôn mặt của mình, 'cô bé' Lisa khoe vẻ đáng yêu với nụ cười dễ thương hớp hồn người hâm mộ.

Qủa nhiên là tín đồ thời trang được nhiều thương hiệu 'chọn mặt gửi vàng', chiếc áo khoác chần bông màu sắc rực rỡ Lisa mặc càng tôn lên vẻ đáng yêu và thần thái của cô nàng. Người hâm mộ đã để lại những bình luận khen ngợi như "Dễ thương quá", "Lisa có phải thiên thần không", "Thật sự rất xinh".

Được biết, Lisa đã phát hành album solo đầu tiên LALISA trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Cả hai ca khúc trong album là LALISA và Money đều được phát hành MV và nhanh chóng được phổ biến trên mọi nền tảng từ giai điệu cho đến vũ đạo. Những thành tích nổi bật của album này cho thấy sức hút đáng ấn tượng của Lisa và sẽ là động lực để cô sớm có màn comeback solo sớm nhất trong thời gian tới.

Theo Dispatch

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