Red Velvet chính thức comeback, netizen trầm trồ trước nhan sắc lên hương của 5 cô nàng 'Nhung đỏ'

Chiều nay, fan của 5 cô nàng Nhung đỏ đã được tận hưởng khoảnh khắc ngắm nhìn idol của mình comeback sau thời gian dài ròng rã. Nhan sắc của các thành viên Red Velvet trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý khi ai cũng đằm thắm, thanh lịch và quý phái tựa như những nàng tiên.

Trước đó, Spring Queens Red Velvet đạt chứng nhận bán được 516.866 bản pre-order trong thời gian đặt hàng trước cho The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm, chứng tỏ sức mạnh mãnh liệt của mình.

Ngay sau khi MV "Feel The Rhythm" được tung ra, nhiều fan của Red Velvet đã viết được những theory "lạnh xương sống".

Theo đó, concept mới của Red Velvet có đôi phần tương tự với bộ phim kinh dị nổi tiếng "Midsommar" (2019). Phim lấy bối cảnh tại một ngôi làng xinh đẹp tại Thụy Điển, nơi diễn ra một lễ hội truyền thống mùa hè, thu hút nhiều khách du lịch tham gia, trong đó có một cặp đôi người Mỹ. Nhưng chuyến du lịch của cả hai trở thành cuộc chiến sinh tồn trên một miền đất kỳ bí. Đứng sau lễ hội vui tươi kia là một giáo phái bí ẩn, cùng những mục đích không ai biết tới.

Các fan còn so sánh rằng, phải chăng lễ hội Reve cũng là một lễ hội "Midsummer" tương tự, với những điểm tương đồng nối dài từ "Psycho" và cả "Rookie" trước đó.

Theo Dispatch