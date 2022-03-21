Red Velvet chính thức comeback, netizen trầm trồ trước nhan sắc lên hương của 5 cô nàng 'Nhung đỏ'

Sao quốc tế 21/03/2022 19:55

Chiều 21/3, 5 nàng tiên mùa xuân Red Velvet chính thức trở lại với mini album thứ 7 “THE REVE FESTIVAL 2022 - FEEL MY RHYTHM”.

Chiều nay, fan của 5 cô nàng Nhung đỏ đã được tận hưởng khoảnh khắc ngắm nhìn idol của mình comeback sau thời gian dài ròng rã. Nhan sắc của các thành viên Red Velvet trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý khi ai cũng đằm thắm, thanh lịch và quý phái tựa như những nàng tiên.

Red Velvet chính thức comeback, netizen trầm trồ trước nhan sắc lên hương của 5 cô nàng 'Nhung đỏ' - Ảnh 1
Red Velvet chính thức comeback, netizen trầm trồ trước nhan sắc lên hương của 5 cô nàng 'Nhung đỏ' - Ảnh 2
Red Velvet chính thức comeback, netizen trầm trồ trước nhan sắc lên hương của 5 cô nàng 'Nhung đỏ' - Ảnh 3
Red Velvet chính thức comeback, netizen trầm trồ trước nhan sắc lên hương của 5 cô nàng 'Nhung đỏ' - Ảnh 4

Trước đó, Spring Queens Red Velvet đạt chứng nhận bán được 516.866 bản pre-order trong thời gian đặt hàng trước cho The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm, chứng tỏ sức mạnh mãnh liệt của mình. 

Red Velvet chính thức comeback, netizen trầm trồ trước nhan sắc lên hương của 5 cô nàng 'Nhung đỏ' - Ảnh 5

Ngay sau khi MV "Feel The Rhythm" được tung ra, nhiều fan của Red Velvet đã viết được những theory "lạnh xương sống".

Theo đó, concept mới của Red Velvet có đôi phần tương tự với bộ phim kinh dị nổi tiếng "Midsommar" (2019). Phim lấy bối cảnh tại một ngôi làng xinh đẹp tại Thụy Điển, nơi diễn ra một lễ hội truyền thống mùa hè, thu hút nhiều khách du lịch tham gia, trong đó có một cặp đôi người Mỹ. Nhưng chuyến du lịch của cả hai trở thành cuộc chiến sinh tồn trên một miền đất kỳ bí. Đứng sau lễ hội vui tươi kia là một giáo phái bí ẩn, cùng những mục đích không ai biết tới.

Red Velvet chính thức comeback, netizen trầm trồ trước nhan sắc lên hương của 5 cô nàng 'Nhung đỏ' - Ảnh 6

Các fan còn so sánh rằng, phải chăng lễ hội Reve cũng là một lễ hội "Midsummer" tương tự, với những điểm tương đồng nối dài từ "Psycho" và cả "Rookie" trước đó.

Theo Dispatch

Đường cong mê hoặc tuổi 36 của mỹ nữ Park Min Young khiến hội chị em thán phục, hóa ra bí quyết lại đơn giản thế này!

Đường cong mê hoặc tuổi 36 của mỹ nữ Park Min Young khiến hội chị em thán phục, hóa ra bí quyết lại đơn giản thế này!

Tấm hình mới đây của nữ diễn viên Park Min Young đã tiết lộ đường cong thân hình hoàn hảo khiến fan không khỏi ngạc nhiên.

Xem thêm
Từ khóa:   Red Velvet Kbiz sao Hàn

TIN LIÊN QUAN

Đường cong mê hoặc tuổi 36 của mỹ nữ Park Min Young khiến hội chị em thán phục, hóa ra bí quyết lại đơn giản thế này!

Đường cong mê hoặc tuổi 36 của mỹ nữ Park Min Young khiến hội chị em thán phục, hóa ra bí quyết lại đơn giản thế này!

Park Seo Joon tung bộ ảnh mới, hớp hồn chị em với vẻ ngoài điển trai cùng đôi chân dài thẳng tắp

Park Seo Joon tung bộ ảnh mới, hớp hồn chị em với vẻ ngoài điển trai cùng đôi chân dài thẳng tắp

'Cô dâu yêu tinh' Kim Go Eun lột xác trong bộ ảnh mới, hóa thành quý cô quyến rũ và cá tính

'Cô dâu yêu tinh' Kim Go Eun lột xác trong bộ ảnh mới, hóa thành quý cô quyến rũ và cá tính

YG 'ấn định' ngày giờ comeback của BIGBANG, đã đến lúc 'vị vua' của K-POP quay trở lại đường đua sau 4 năm vắng bóng

YG 'ấn định' ngày giờ comeback của BIGBANG, đã đến lúc 'vị vua' của K-POP quay trở lại đường đua sau 4 năm vắng bóng

Đẳng cấp của Nữ hoàng Kpop Lee Hyori: "Tôi sinh ra đã đẹp rồi nên không gặp rắc rối gì về ngoại hình cả"

Đẳng cấp của Nữ hoàng Kpop Lee Hyori: "Tôi sinh ra đã đẹp rồi nên không gặp rắc rối gì về ngoại hình cả"

Song Hye Kyo khoe ảnh được tặng quà, netizen đồn đoán liệu có phải quà từ 'tình trẻ'

Song Hye Kyo khoe ảnh được tặng quà, netizen đồn đoán liệu có phải quà từ 'tình trẻ'

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 1 giờ 11 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 2 giờ 11 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào