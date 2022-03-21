Mới đây, tạp chí Harper's Bazaar đã phát hành trang bìa và một vài hình ảnh của Kim Go Eun trong số tháng 4.

Trong trang bìa tạp chí, nữ diễn viên Kim Go Eun đã thể hiện sự quyến rũ độc đáo nhưng vô cùng tinh tế. Được biết, cô là đại sứ của một thương hiệu thời trang cao cấp, và đã tạo ra một luồng khí độc đáo, chinh phục hoàn hảo bộ sưu tập quần áo xuân hè 2022.

Người ta nói rằng Kim Go Eun đã thoát khỏi hình tượng một cô gái ngây thơ như khi đóng trong bộ phim Yêu Tinh (Goblin) đình đám. Cô nàng thành công hóa thành một quý cô cá tính nhưng không kém phần quyến rũ với đôi mắt sắc sảo.

Trong một cuộc phỏng vấn, Kim Go Eun đã chia sẻ quan điểm sống của mình: "Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là đối xử với mọi người và làm việc với một thái độ chân thành".

Kim Go Eun là nữ diễn viên người Hàn Quốc. Khởi nghiệp với phim điện ảnh 18+ và không sở hữu nhan sắc mỹ miều, nhưng những gì mà Kim Go Eun làm được đó là chứng minh cho mọi người thấy rằng bản thân đi lên là nhờ vào thực lực.

Theo ZdNetKorea

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-dau-yeu-tinh-kim-go-eun-lot-xac-trong-bo-anh-moi-hoa-thanh-quy-co-quyen-ru-va-ca-tinh-457161.html