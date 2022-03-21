YG 'ấn định' ngày giờ comeback của BIGBANG, đã đến lúc 'vị vua' của K-POP quay trở lại đường đua sau 4 năm vắng bóng

Mới đây trên Twitter của YG Entertainment chính thức xác nhận ngày comeback của BIGBANG.

YG nhá hàng poster cho màn comeback của BIGBANG, xác nhận nhóm sẽ trở lại sau 4 năm cùng người hâm mộ vào 10 giờ ngày 4/4 tới đây theo giờ Việt Nam (tức 0 giờ ngày 5/4 theo giờ Hàn).

Hình ảnh được YG đăng tải

Với poster được "nhá hàng", các V.I.P (tên fandom của BIGBANG) đang vô cùng sung sướng, cuối cùng ngày mà họ chờ đợi cũng đã đến.

Được biết, các thành viên trong nhóm là G-Dragon, T.O.P và Taeyang cũng đã đăng tải hình ảnh này trên Instagram để tiết lộ cho fan biết ngày trở lại của họ.

Đây là lần trở lại đầu tiên của BIGBANG sau khoảng 4 năm kể từ album đơn Flower Road vào năm 2018.

Sau khi T.O.P nhập ngũ vào năm 2017, G-Dragon, Taeyang, Daesung lần lượt nhập ngũ và có một thời gian nhóm ngừng hoạt động trong Kpop.

Trước đó, BIGBANG đã trở thành chủ đề thảo luận nóng khi có thông báo rằng họ đã hoàn thành việc quay MV cho bài hát mới vào đầu tháng 3.

Theo Dispatch

Đẳng cấp của Nữ hoàng Kpop Lee Hyori: "Tôi sinh ra đã đẹp rồi nên không gặp rắc rối gì về ngoại hình cả" Lee Hyori là một trong những nghệ sĩ góp phần tạo dựng nền móng cho những nhóm nhạc thần tượng sau này tại Hàn Quốc. Cô là người có sức ảnh hưởng lớn và luôn gây ấn tượng sâu sắc bởi sự tự tin của bản thân.

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