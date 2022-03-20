Đẳng cấp của Nữ hoàng Kpop Lee Hyori: "Tôi sinh ra đã đẹp rồi nên không gặp rắc rối gì về ngoại hình cả"

Lee Hyori là một trong những nghệ sĩ góp phần tạo dựng nền móng cho những nhóm nhạc thần tượng sau này tại Hàn Quốc. Cô là người có sức ảnh hưởng lớn và luôn gây ấn tượng sâu sắc bởi sự tự tin của bản thân.

Mới đây, Lee Hyori đã tham gia chương trình livestream trên YouTube do chuyên gia trang điểm Hong Hyun Jung tổ chức. Lee Hyori cho biết:

"Tôi rất quan tâm đến ngoại hình, trang điểm, làm tóc, thời trang. Nhưng không ai trả lời thành thật về vấn đề này cả. Họ thường nói rằng bạn còn trẻ và đẹp nên mọi chuyện sẽ ổn thôi".

Khi được hỏi đã bao giờ bị người khác nói mình xấu xí chưa, Hyori trả lời: "Tôi nhận được rất nhiều bình luận ác ý. Nhưng vì tôi sinh ra đã đẹp rồi nên không gặp rắc rối gì về ngoại hình cả.

Tôi nghĩ mọi người đều có một vẻ đẹp và sức hút riêng. Nhưng mọi người thì không thực sự biết bản thân mình thế nào".

Mặt khác, nữ thần tượng cho rằng sở hữu một ngoại hình phức tạp đôi khi là một 'động lực thúc đẩy'. Hyori nói: “Nếu tôi có đôi chân ngắn thì sao? Tôi sẽ cố gắng bù đắp những thiếu sót của mình”. Cô cho rằng mọi người cần phải tìm ra phương pháp để phát triển ngoại hình phù hợp với từng cá nhân.

Đối với khán giả Hàn Quốc nói riêng và người yêu âm nhạc Kpop trên thế giới nói chung thì cái tên Lee Hyori đã giữ một vị thế không ai có thể thay thế. Cô là một trong những nghệ sĩ góp phần tạo dựng nền móng cho những nhóm nhạc thần tượng sau này, không quá lời khi nói Hyori là thần tượng của những thần tượng.

Theo Huffpost

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-cap-cua-nu-hoang-kpop-lee-hyori-toi-sinh-ra-da-dep-roi-nen-khong-gap-rac-roi-gi-ve-ngoai-hinh-ca-456933.html