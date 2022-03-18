Được biết, nam idol hiện đang tạm dừng lịch trình của mình để tập trung vào việc hồi phục.

Vào ngày 18/3, công ty quản lý của Cha Eun Woo - Fantagio cho biết: "Hôm nay, Cha Eun Woo đã nhận được kết quả dương tính với COVID-19 sau khi test nhanh. Hiện tại, cậu ấy không có triệu chứng nào khác ngoài triệu chứng cảm nhẹ và dự kiến sẽ tập trung vào việc điều trị và phục hồi theo hướng dẫn của cơ quan phòng dịch".

Việc tham gia lịch trình dự kiến trở nên khó khăn hơn do tình hình dịch bệnh. Công ty quản lý cho biết thêm: "Chúng tôi sẽ thông báo lại lịch trình hoạt động của nghệ sĩ trong tương lai sau khi xác nhận thời gian hết cách ly. Chúng tôi mong các bạn thông cảm và thành thật xin lỗi đã khiến nhiều người lo lắng".

Theo Maeil Business News

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