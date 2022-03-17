Truyền thông Hàn đưa tin: BTS đạt doanh thu 100 tỷ won cho 3 đêm concert tại Seoul

Nhóm nhạc BTS đã đạt doanh thu cao ngất ngưởng với buổi biểu diễn trực tiếp đầu tiên tại Seoul sau hai năm rưỡi.

Theo StarToday, tính doanh thu tất cả nền tảng: phát trực tuyến, chiếu trực tiếp tại rạp, tiền vé trực tiếp tại sân vận động,... BTS thu về 100 tỷ won (~80,7 triệu USD) chỉ với 3 đêm concert ở sân Jamsil. 3 đêm concert thu hút khoảng 45.000 người hâm mộ.

Do đại dịch COVID-19, sức chứa của sân bị hạn chế nên chỉ có 15.000 người hâm mộ mỗi buổi có thể trực tiếp tham dự buổi biểu diễn. Đối với những người hâm mộ không may thất bại trong sự kiện săn vé khốc liệt, BTS đã hỗ trợ các fan có thể xem bằng nhiều cách khác nhau trên các ứng dụng trực tuyến.

Phóng viên ước tính con số tương đương với doanh thu cả năm của một công ty tầm trung bình kém ở Hàn Quốc.

Trước đó, BTS thu về 33,3 triệu USD (tiền vé) khi bán 214,000 vé cho 4 đêm concert tại LA hồi cuối năm ngoái.

Theo StarToday

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truyen-thong-han-dua-tin-bts-dat-doanh-thu-100-ty-won-cho-3-dem-concert-tai-seoul-456397.html