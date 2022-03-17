5 thành viên Red Velvet hóa thành 'nữ thần thanh xuân' hớp hồn fan với vẻ đẹp thanh thuần, quý phái

Vào ngày 17/3, công ty chủ quản SM phát hành những hình ảnh mới nhất thông qua các tài khoản SNS khác nhau của Red Velvet. Trong bộ ảnh teaser, hình ảnh thanh lịch và xinh đẹp của các thành viên trong bối cảnh khu vườn mùa xuân tươi mới khiến fan không ngừng phấn khích, chờ ngày được ngắm nhìn idol trong full album.

Mỗi bức ảnh đều toát lên vẻ 'xinh đẹp' của các thành viên Red Velvet. Người xem không ngừng cảm thán bởi các nàng idol trông hệt như các nữ thần thanh xuân giáng thế.