5 thành viên Red Velvet hóa thành 'nữ thần thanh xuân' hớp hồn fan với vẻ đẹp thanh thuần, quý phái

Sao quốc tế 17/03/2022 10:43

Fan phấn khích vì được ngắm nhìn Red Velvet đẹp như tiên nữ hạ trần trong ảnh concept nhóm và unit cho album "FEEL MY RHYTHM"

Vào ngày 17/3, công ty chủ quản SM phát hành những hình ảnh mới nhất thông qua các tài khoản SNS khác nhau của Red Velvet. Trong bộ ảnh teaser, hình ảnh thanh lịch và xinh đẹp của các thành viên trong bối cảnh khu vườn mùa xuân tươi mới khiến fan không ngừng phấn khích, chờ ngày được ngắm nhìn idol trong full album.

5 thành viên Red Velvet hóa thành 'nữ thần thanh xuân' hớp hồn fan với vẻ đẹp thanh thuần, quý phái - Ảnh 1
5 thành viên Red Velvet hóa thành 'nữ thần thanh xuân' hớp hồn fan với vẻ đẹp thanh thuần, quý phái - Ảnh 2
5 thành viên Red Velvet hóa thành 'nữ thần thanh xuân' hớp hồn fan với vẻ đẹp thanh thuần, quý phái - Ảnh 3
5 thành viên Red Velvet hóa thành 'nữ thần thanh xuân' hớp hồn fan với vẻ đẹp thanh thuần, quý phái - Ảnh 4
5 thành viên Red Velvet hóa thành 'nữ thần thanh xuân' hớp hồn fan với vẻ đẹp thanh thuần, quý phái - Ảnh 5
5 thành viên Red Velvet hóa thành 'nữ thần thanh xuân' hớp hồn fan với vẻ đẹp thanh thuần, quý phái - Ảnh 6

Mỗi bức ảnh đều toát lên vẻ 'xinh đẹp' của các thành viên Red Velvet. Người xem không ngừng cảm thán bởi các nàng idol trông hệt như các nữ thần thanh xuân giáng thế.

Các cô nàng đã nhá hàng teaser The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm, ra mắt vào ngày 21/3 sắp tới. Điều khiến người hâm mộ quan tâm là concept lần này của nhóm vô cùng đặc biệt, khiến ai cũng mong chờ.

Red Velvet là một trong những nhóm nhạc Kpop đình đám, được nhiều người mến mộ bằng vẻ ngoài xinh đẹp và tài năng nổi bật. Các mỹ nhân nhà SM luôn thu hút cộng đồng mạng bằng những concept đa dạng, tạo nên chất riêng của nhóm. Trong đó, nổi bật hơn cả là tạo hình ma mị, bí ẩn. Concept lần này lại mang hơi hướng thanh xuân, thuần khiết càng khiến fan tò mò về nội dung của album mà Red Velvet sẽ mang tới trong đợt comeback này.

Theo Hankook Ilbo

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