Seol In Ah - nữ phụ Hẹn hò chốn công sở vừa xinh đẹp lại tài năng nhưng giờ mới nổi

Bên cạnh cặp đôi chính, nữ phụ Jin Young Seo (Seol In Ah) được yêu thích không kém. Profile của cô nàng được người hâm mộ lục tìm và phát hiện ra nhiều điểm hay ho.

Bộ phim Hẹn Hò Chốn Công Sở (A Business Proposal) đang trở thành hiện tượng được khán giả Châu Á mong chờ từng tập phát sóng. Bên cạnh cặp đôi chính thì bộ đôi nam nữ phụ của bộ phim - Sung Hoon (Kim Min Kyu) và Young Seo (Seol In Ah) cũng được yêu thích không kém. Dù không có nhiều đất diễn trong Hẹn hò chốn công sở, Seol In Ah vẫn thể hiện tốt nhân vật Jin Young Seo vừa dễ thương vừa mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm. Nét đẹp sắc sảo, ngoại hình thon gọn và phong thái sang chảnh giúp cũng giúp cô “ăn điểm” trong mắt người xem.

Riêng “phản ứng hóa học” của ngôi sao Hàn sinh năm 1996 với mỹ nam Kim Min Kyu “gây bão” mạng xã hội. Tương tác ăn ý giữa Seol In Ah với bạn diễn Kim Se Jeong cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Trước đó, Seol In Ah với bạn diễn Kim Se Jeong từng đóng chung phim School 2017. Seol In Ah cũng là diễn viên cùng lứa với cặp đôi chính khi bắt đầu đóng phim từ năm 2015 với một vai diễn nhỏ trong bộ phim quy tụ dàn sao khủng - The Producers. So với hiện tại, tạo hình ngày đó dìm nhan sắc của cô khá nhiều, mái tóc không phù hợp khiến gương mặt trở nên bầu bĩnh, trang điểm cũng khá nhạt nhòa. Khỏi phải nói, Seol In Ah đã có một màn "dậy thì" quá thành công trên màn ảnh.

Seol In Ah sinh năm 1996, tốt nghiệp ngành diễn xuất ở Học viện Nghệ thuật Seoul. Cô từng đóng nhiều phim như "Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon" (2017), "Học đường 2017" (2017), "Ngày mai trời lại nắng" (2018), "Tình như thơ, đời như mơ" (2019) và "Chàng hậu" (2021). Đặc biệt mới đây, các fan còn "đào" lại đoạn clip cô nàng nữ phụ quốc dân Seol In Ah tham gia Running Man và còn trổ tài nhảy cùng Chung Ha và còn cover bản hit của BIGBANG. Người hâm mộ cảm thấy thắc mắc vì sao một cô nàng xinh đẹp, tài năng thế này mà mãi bây giờ mới nổi tiếng. Mong rằng sau bộ phim Hẹn hò chốn công sở, cô nàng Seol In Ah sẽ được công nhận và thể hiện bản thân nhiều hơn nữa. Theo NamuWiki

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