Seol In Ah - nữ phụ Hẹn hò chốn công sở vừa xinh đẹp lại tài năng nhưng giờ mới nổi

Riêng “phản ứng hóa học” của ngôi sao Hàn sinh năm 1996 với mỹ nam Kim Min Kyu “gây bão” mạng xã hội. Tương tác ăn ý giữa Seol In Ah với bạn diễn Kim Se Jeong cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Trước đó, Seol In Ah với bạn diễn Kim Se Jeong từng đóng chung phim School 2017.

Seol In Ah cũng là diễn viên cùng lứa với cặp đôi chính khi bắt đầu đóng phim từ năm 2015 với một vai diễn nhỏ trong bộ phim quy tụ dàn sao khủng - The Producers. So với hiện tại, tạo hình ngày đó dìm nhan sắc của cô khá nhiều, mái tóc không phù hợp khiến gương mặt trở nên bầu bĩnh, trang điểm cũng khá nhạt nhòa. Khỏi phải nói, Seol In Ah đã có một màn "dậy thì" quá thành công trên màn ảnh.