Jimin (BTS) hát nhạc phim cho drama “Our blues” quy tụ dàn diễn viên đình đám Lee Byung Hun, Shin Min Ah, Han Ji Min

Truyền thông Hàn đưa tin Jimin là một trong những ca sĩ góp giọng cho bộ drama chữa lành sắp tới của biên kịch nổi tiếng Noo Hee Kyung.

Được biết, đây là bài OST đầu tiên của nam idol kể từ khi ra mắt. Nhiều nhân viên trong ngành giải trí đã xác nhận thông tin và nói rằng, "Jimin đã hoàn thành việc ghi âm OST."

Cộng đồng người hâm mộ kì vọng giọng hát của Jimin sẽ tiếp thêm cảm xúc cho bộ phim.

“Our Blues” quy tụ dàn diễn viên đình đám như Lee Byung Hun, Shin Min Ah, Han Ji Min, Kim Woo Bin, Cha Seung Won… Xoay quanh cuộc sống đời thường ngọt ngào, đắng cay và buồn bã của những người sống ở đảo Jeju.

Phim sẽ phát sóng tập đầu vào ngày 9/4 trên đài tvN.

Theo Ajunews

Lee Jun Ho (2PM) ngại ngùng vì được khen, tiết lộ bí quyết cực đơn giản để sở hữu làn da đẹp Nam ca sĩ kiêm diễn viên Lee Jun Ho đã thể hiện vẻ mặt bối rối trước sự khen ngợi của các nhân viên khi đang quay quảng cáo. Biểu cảm này của anh chàng khiến fan vô cùng thích thú.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/jimin-bts-hat-nhac-phim-cho-drama-our-blues-quy-tu-dan-dien-vien-dinh-dam-lee-byung-hun-shin-min-ah-han-ji-min-455823.html