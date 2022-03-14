Trước hôn lễ thế kỉ, tài tử Hyun Bin tung ảnh chứng minh đẳng cấp nhan sắc nam thần khiến bao chị em rung động

Trong bộ ảnh mới nhất, nam diễn viên Hyun Bin khoe vẻ đẹp rạng ngời, lịch lãm khiến người hâm mộ xôn xao.
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Vào ngày 12, công ty quản lý của Hyun Bin, VAST Entertainment, đã đăng tải vài bức ảnh hậu trường buổi chụp quảng cáo của Hyun Bin với caption 'Hyun Bin, hôm nay cũng khiến trái tim tôi tan vỡ'.
Trong các bức ảnh, Hyun Bin đang chụp quảng cáo với tư cách là người mẫu cho một thương hiệu thời trang.
Chiếc mũi cao, đường nét khuôn mặt sắc sảo cùng đôi chân dài thẳng tắp của Hyun Bin khiến fan phải gật gù công nhận rằng nhan sắc này xứng đáng được 'bảo tồn'. Chàng tài tử còn đánh cắp trái tim của nhiều chị em phụ nữ với nụ cười nhẹ nhàng, lịch lãm.
Quả nhiên là người sắp kết hôn. Trong các bức ảnh, người hâm mộ nhận ra trong ánh mắt của nam diễn viên ánh lên vẻ hạnh phúc, ngập tràn tình yêu.
Người hâm mộ đã để lại những bình luận như "Hyun Bin quả thực là một người mẫu tuyệt vời và một diễn viên xuất sắc nhất của Hàn Quốc", "Thật đẹp trai", "Thật xuất chúng" và "Vẻ đẹp này gần như làm tan nát trái tim tôi".
Theo StarNews