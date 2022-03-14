Trước hôn lễ thế kỉ, tài tử Hyun Bin tung ảnh chứng minh đẳng cấp nhan sắc nam thần khiến bao chị em rung động

Vào ngày 12, công ty quản lý của Hyun Bin, VAST Entertainment, đã đăng tải vài bức ảnh hậu trường buổi chụp quảng cáo của Hyun Bin với caption 'Hyun Bin, hôm nay cũng khiến trái tim tôi tan vỡ'.

Trong các bức ảnh, Hyun Bin đang chụp quảng cáo với tư cách là người mẫu cho một thương hiệu thời trang.