Chờ phim mỏi mòn, người xem liền lật lại profile cực đỉnh của chàng nam phụ đáng yêu trong Hẹn hò chốn công sở

Nam diễn viên Kim Min Kyu đã gây sốt với hình ảnh chàng thư ký điển trai Cha Sung Hoon trong Hẹn hò chốn công sở.
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Thông tin, tiểu sử về diễn viên Kim Min Kyu
- Tên thật: Kim Min Kyu
- Năm sinh: 25/12/1994
- Chiều cao: 1m83
- Nghề nghiệp: Diễn viên, người mẫu
- Instagram: mingue.k
- Nhóm máu: A
Mỹ nam chăm chỉ trong hàng loạt các phim truyền hình ăn khách
Kim Min Kyu sinh năm 1994 tại Hàn Quốc. Anh được biết đến với vai trò là một người mẫu và diễn viên. Được biết, trong những ngày gần đây, Kim Min Kyu là một trong số những diễn viên Hàn mà cộng đồng mạng liên tục tìm kiếm. Anh chàng trở thành chủ đề nóng hổi được mọi người bàn tán trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Nam diễn viên sinh năm 1994 này đã gây sốt khi hóa thân thành chàng thư ký lạnh lùng trong phim truyền hình hài - lãng mạn Hẹn hò chốn công sở được phát sóng trên đài SBS.
Kim Min Kyu có vai diễn ra mắt trong bộ phim ca nhạc dành cho thanh thiếu niên Monstar vào năm 2013. Trong quá khứ, anh từng tham gia nhiều bộ phim như Signal, School 2015, Because This Is My First Life,... song hầu hết là các vai khách mời hoặc xuất hiện khá ít. Sở hữu nhan sắc, diễn xuất sáng giá, nhưng phải đến tận năm 2019, Kim Min Kyu mới có được vai chính đầu tay ở tựa phim cổ trang Queen: Love And Ward. Song, vai chính này vẫn chưa giúp anh có được chỗ đứng trong giới giải trí.
Nghiệp diễn của nam tài tử bắt đầu khởi sắc với danh hiệu nam phụ quốc dân nhờ các vai nam thứ ở các siêu phẩm nổi tiếng như Backstreet Rookie, So I Married The Anti Fan, Snowdrop và gần đây nhất là A Business Proposal. Có thể thấy, tên tuổi của Kim Min Kyu gắn liền với các bộ phim chuyển thể từ webtoon. Điều này càng chứng tỏ sức hút rất riêng của anh chàng khi liên tục được các đạo diễn "chọn mặt gửi vàng" vào các siêu phẩm chuyển thể đình đám.
Chàng mỹ nam đẹp như hoa lại còn hát hay
Thực chất cái tên Kim Min Kyu bắt đầu được chú ý đến khi anh đăng ký tham gia chương trình I Can See Your Voice (Giọng ải giọng ai). Trong tập 3 mùa 4 của chương trình, sự xuất hiện của Kim Min Kyu đã khiến khán giả liên tục xuýt xoa, tan chảy bởi vẻ đẹp trai "hiếm có khó tìm". Nam thí sinh đã gây ấn tượng với mọi người bởi sở hữu đầy đủ combo vẻ ngoài điển trai và giọng hát ngọt ngào.
Ngay từ lúc mới xuất hiện, Kim Min Kyu đã khiến trường quay trở nên náo nhiệt hơn mức bình thường. Gương mặt sáng, nét dễ thương và má lúm đồng tiền duyên dáng chính là những điểm cộng giúp Kim Min Kyu nhanh chóng chiếm trọn trái tim của khán giả. Vẻ đẹp trai của anh chàng được cho là phiên bản hoàn hảo của sự kết hợp giữa Lee Dong Wook và Thái tử Park Bo Gum.