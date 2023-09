Chờ phim mỏi mòn, người xem liền lật lại profile cực đỉnh của chàng nam phụ đáng yêu trong Hẹn hò chốn công sở

Thông tin, tiểu sử về diễn viên Kim Min Kyu

Tên thật: Kim Min Kyu

Năm sinh: 25/12/1994

Chiều cao: 1m83

Nghề nghiệp: Diễn viên, người mẫu

Instagram: mingue.k

Nhóm máu: A

Mỹ nam chăm chỉ trong hàng loạt các phim truyền hình ăn khách

Kim Min Kyu sinh năm 1994 tại Hàn Quốc. Anh được biết đến với vai trò là một người mẫu và diễn viên. Được biết, trong những ngày gần đây, Kim Min Kyu là một trong số những diễn viên Hàn mà cộng đồng mạng liên tục tìm kiếm. Anh chàng trở thành chủ đề nóng hổi được mọi người bàn tán trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Nam diễn viên sinh năm 1994 này đã gây sốt khi hóa thân thành chàng thư ký lạnh lùng trong phim truyền hình hài - lãng mạn Hẹn hò chốn công sở được phát sóng trên đài SBS.

Kim Min Kyu có vai diễn ra mắt trong bộ phim ca nhạc dành cho thanh thiếu niên Monstar vào năm 2013. Trong quá khứ, anh từng tham gia nhiều bộ phim như Signal, School 2015, Because This Is My First Life,... song hầu hết là các vai khách mời hoặc xuất hiện khá ít. Sở hữu nhan sắc, diễn xuất sáng giá, nhưng phải đến tận năm 2019, Kim Min Kyu mới có được vai chính đầu tay ở tựa phim cổ trang Queen: Love And Ward. Song, vai chính này vẫn chưa giúp anh có được chỗ đứng trong giới giải trí.