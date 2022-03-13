Han Ye Seul tiết lộ cuộc sống ngọt ngào bên bạn trai kém 10 tuổi

Mới đây, một video đã được phát hành trên kênh YouTube riêng của nữ diễn viên Han Ye Seul. Trong video, cô nàng khoe cuộc sống hạnh phúc thường ngày của mình bên bạn trai kém 10 tuổi.

Trong video, Han Ye Seul đang làm việc nhà. Cô tâm sự với fan hâm mộ. “Vốn dĩ, rửa bát và dọn dẹp là trách nhiệm của tôi. Bạn trai tôi phụ trách nấu ăn”, nữ diễn viên thổ lộ.

Trong một lần cô đang quay video tại nhà, bạn trai cô nàng đã xung phong rửa bát luôn. Han Ye Seul nói, "Vì hằng ngày tôi chịu trách nhiệm rửa bát đĩa sau khi ăn, vì vậy khi tôi hỏi anh ấy tại sao lại dành làm việc này thì anh ấy nói, "Hôm nay em đang quay phim, thế nên để anh làm luôn cho"."

Hạnh phúc và sự tự hào sáng lên trong ánh mắt của Han Ye Seul. Video tiết lộ cuộc sống thường ngày của nữ diễn viên cùng bạn trai đang nhận được rất nhiều sự ủng hộ của người hâm mộ. Vào tháng 5 năm ngoái, cặp đôi trực tiếp tiết lộ chuyện họ đang hẹn hò và đã thu hút rất nhiều sự chú ý.

Cư dân mạng phản ứng nồng nhiệt với video ngọt ngào này và để lại nhiều bình luận như "Hai người thật ngọt ngào", "Thật tuyệt khi thấy họ rất hợp nhau", và "Họ rất hợp nhau".

Theo Dispatch

Truyền thông Trung Quốc đưa tin Jessica Jung có thể sẽ tham gia show sống còn “Các Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng” Sự quan tâm đang đổ dồn về việc liệu Jessica, người từng thống trị sân khấu toàn cầu cùng với nhóm nhạc huyền thoại Girls Generation, sẽ xuất hiện trong chương trình thực tế này hay không.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/han-ye-seul-tiet-lo-cuoc-song-ngot-ngao-ben-ban-trai-kem-10-tuoi-455349.html