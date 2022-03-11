Tài tử Lee Min Ho trở thành Đại sứ của Fendi tại Hàn Quốc, nhập hội cùng 'bảo vật nhan sắc' - Song Hye Kyo

Sao quốc tế 11/03/2022 09:57

Lee Min Ho, gia nhập cùng với nữ diễn viên Song Hye Kyo, trở thành bộ đôi Đại sứ khu vực Hàn Quốc của Fendi.

Sáng 11/3, thương hiệu cao cấp Fendi đã thông báo rằng nam diễn viên Lee Min Ho đã được chọn làm Đại sứ mới tại Hàn Quốc.

Tài tử Lee Min Ho trở thành Đại sứ của Fendi tại Hàn Quốc, nhập hội cùng 'bảo vật nhan sắc' - Song Hye Kyo - Ảnh 1

Lee Min Ho nói, "Tôi rất vui khi được đồng hành cùng Fendi với tư cách là đại sứ của thương hiệu được biết đến bởi sự khéo léo và sáng tạo. Tôi rất mong đợi các hoạt động khác nhau với Fendi."

Tài tử Lee Min Ho trở thành Đại sứ của Fendi tại Hàn Quốc, nhập hội cùng 'bảo vật nhan sắc' - Song Hye Kyo - Ảnh 2

Lý do Fendi chọn Lee Min Ho là vì tầm ảnh hưởng toàn cầu của nam diễn viên. 

Trong hình ảnh chính thức được công bố, Lee Min Ho đã đeo một chiếc túi cỡ vừa của Fendi cùng áo sơ mi và quần nằm trong bộ sưu tập Xuân Hè 2022 dành cho nam giới. Nhan sắc của nam diễn viên kết hợp cùng phong thái sang chảnh của quần áo cao cấp khiến tổng thể trông rất nổi bật.

Theo Maeil Business News

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