Nhan sắc đỉnh cao của chàng rapper được nhận xét là Nam idol nhảy đẹp nhất ở Hàn Quốc

Hyunjin từng nhiều lần được vinh danh là "Nghệ sĩ của tháng" trên Studio Choom và lập hàng loạt kỷ lục "khủng" về lượt xem trên YouTube

Mới đây trong chương trình "Kkakkajam", khi được hỏi ai là idol nhảy đẹp nhất thì PD Lee Chu Ri của Studio Choom đã chọn Hyunjin (Stray Kids). PD giải thích: "Cũng hơi khó nghĩ một chút, nhưng nếu là idol nam thì tôi chọn Hyunjin (Stray Kids). Lượt views các video của Hyunjin đều rất cao, cậu ấy nhảy có lực và biết cách điều chỉnh độ mạnh yếu trong từng động tác".

Trước đó, Hyunjin từng nhiều lần được vinh danh là "Nghệ sĩ của tháng" trên Studio Choom và lập hàng loạt kỷ lục "khủng" về lượt xem trên kênh YouTube nổi tiếng này.

Đầu tháng 2 năm ngoái, Hyunjin khiến nhiều người hâm mộ không khỏi hoang mang khi vướng vào lùm xùm bắt nạt học đường. Nam rapper bị nhiều người tố cáo rằng có lời nói, hành động chế nhạo và bắt nạt một người bạn cùng tham gia lớp học diễn xuất. Có người còn tự nhận mình từng bị Hyunjin hành hung.

Theo Kkakkajam

T.O.P tiết lộ lí do rời YG, chia sẻ về 'giai đoạn tồi tệ nhất', netizen vừa phẫn nộ vừa đồng cảm sâu sắc Trong một cuộc phỏng vấn và chụp ảnh cho tạp chí Prestige Hong Kong số tháng 3, T.O.P đã tiết lộ lý do anh rời Big Bang và không gia hạn hợp đồng với YG.

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