Song Hye Kyo khoe nhan sắc lộng lẫy tựa 'nữ hoàng', thanh lịch và cuốn hút khiến người xem không thể rời mắt

Tạp chí thời trang Elle vừa công bố những bức ảnh chụp cho nhãn hàng trang sức cao cấp của Song Hye Kyo. Cuốn hút, quý phái và quyến rũ là ba từ mà người xem phải thốt lên khi xem bộ ảnh này.

Sắc đen huyền bí tôn lên làn da trắng của Song Hye Kyo. Mái tóc ngắn càng khiến cô thêm mạnh mẽ và sắc sảo. Sắc vóc của mỹ nhân hàng đầu xứ Hàn quả là càng ngày càng xuất chúng. Thời gian chẳng thể lấy đi vẻ đẹp của Song Hye Kyo mà ngược lại còn tặng cho nữ diễn viên nét đẹp sang chảnh khó cưỡng

Không cần phải hở bạo quá đà, nữ minh tinh hạng A diện đầm đen xẻ khoe khe ngực đã đủ quyến rũ nghẹt thở, chưa kể còn toát lên vẻ vương giả, quyền uy khó cưỡng lại. Song Hye Kyo khiến mọi người phải choáng ngợp với nhan sắc đỉnh cao của mình. Thay vì vẻ ngoài ngọt ngào dễ thương, Song Hye Kyo ở hiện tại lộng lẫy và quyền uy như nữ hoàng với chiếc vương miện.

Dù sở hữu lượng antifan khá đông nhưng Song Hye Kyo vẫn là cái tên tường thành trong làng mỹ nhân Hàn. Cô nàng luôn được nhiều nhãn hiệu thời trang và tạp chí yêu thích.

Được biết, vào ngày 7/3, nữ minh tinh đã quyên góp 100 triệu KRW để hỗ trợ nạn nhân trong thảm kịch cháy rừng ở Hàn Quốc.

Theo Dispatch

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/song-hye-kyo-khoe-nhan-sac-long-lay-tua-nu-hoang-thanh-lich-va-cuon-hut-khien-nguoi-xem-khong-the-roi-mat-454666.html