Cặp đôi diễn viên Hyun Bin và Son Ye Jin đã quyên góp 200 triệu won (khoảng 3,71 tỉ VNĐ) để hỗ trợ nạn nhân trong sự kiện cháy rừng ở Uljin và Samcheok. Cặp đôi chính thức có hoạt động chung đầu tiên dưới danh nghĩa vợ chồng

Hành động đẹp của cặp vợ chồng sắp cưới Hyun Bin và Son Ye Jin nhận được vô số lời khen từ netizen.

Hiệp hội cứu trợ thảm họa quốc gia Hope Bridge (Chủ tịch Song Pil Ho) chia sẻ: “Hyun Bin và Son Ye Jin đã quyên góp 200 triệu won cho các nạn nhân của vụ cháy rừng”. Số tiền quyên góp của Hyun Bin và Son Ye Jin được dùng để mua hàng cứu trợ khẩn cấp. Ngoài ra, nó sẽ được sử dụng với mục đích cung cấp các mặt hàng khác nhau khi nạn nhân cần.

Hiệp hội Hope Bridge nói: "Cảm ơn các bạn đã chia sẻ trái tim ấm áp của mình cho các nạn nhân của vụ cháy rừng. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để giúp các nạn nhân phục hồi thiệt hại."

Đám cháy rừng quy mô lớn Uljin và Samcheok đang gây thiệt hại lớn cho cư dân. Nhiều ngôi sao cũng cố gắng hỗ trợ khắc phục thiệt hại sau thảm kịch bằng cách quyên góp như Song Hye Kyo, IU, Shin Min Ah, Kim Woo Bin, Han Ji Min, Kim Hye Soo, Lee Byung Hun, Song Kang Ho, Hyeri,...

Được biết, cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh dự kiến ​​tổ chức đám cưới vào ngày 30/3 tại Sheraton Grand Walkerhill Hotel Aston House ở Gwangjang, Seoul.

Theo Dispatch

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cap-doi-quyen-luc-hyun-bin-va-son-ye-jin-quyen-gop-200-trieu-won-ho-tro-nan-nhan-trong-tham-kich-chay-rung-454467.html