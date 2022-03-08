Dù đã tạm ngừng hoạt động, hot Youtuber 1 thời Song Ji A vẫn quyên góp 20 triệu KRW để hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng bởi cháy rừng

Hội Chữ Thập Đỏ cho biết: “Chúng tôi cảm ơn Song Ji A vì sự chia sẻ chân thành của cô ấy, và mong muốn lan tỏa ảnh hưởng tích cực này đến xã hội thông qua nhiều hoạt động khác nhau trong tương lai”. Số tiền do Song Ji A quyên góp sẽ được sử dụng cho các hoạt động cứu trợ khẩn cấp các nạn nhân thông qua các chi nhánh của Hội Chữ thập đỏ địa phương tại Gangwon và Gyeongbuk, nơi đã xảy ra thiệt hại do cháy rừng.

Song Ji A đã nói: "Tôi rất tiếc khi biết tin về các nạn nhân của vụ cháy rừng, và tôi quyết định quyên góp để giúp đỡ những người bị thiệt hại để có thể vơi đi phần nào nỗi đau của họ."

Trong khi đó, ở Hội Chữ thập đỏ, 1.114 người bao gồm cả nhân viên và tình nguyện viên đã tham gia hỗ trợ ngay khi phát hiện ra vụ cháy rừng. 127 nơi trú ẩn cho nạn nhân và 720 thùng hàng cứu trợ khẩn cấp được cung cấp với sự hỗ trợ của tập đoàn Samsung và ngân hàng Woori. Tạm tính có tổng cộng 26.925 nạn nhân trong vụ cháy rừng. Nhân viên cứu hỏa trên khắp cả nước đã liên tục làm việc trong 3 ngày. Ngoài ra, để hỗ trợ cho các nạn nhân và tình nguyện viên, các xe chở thức ăn lưu động được cung cấp bởi các tập đoàn lớn như Lotte, Woori Financial Group, Nonghyup, KB, Shinhan Financial Group, Samsung và BNK. Còn có các tập đoàn như GS Retail, SPC Group, Samyang Foods, Dasung Iso và E-Land Group đang cung cấp thực phẩm và các nhu yếu phẩm hàng ngày cần thiết tại địa điểm và thực hiện các nỗ lực cứu trợ nhanh chóng.

Được biết, Ji A từng có 1,8 triệu người đăng ký YouTube và 3 triệu người follow Instagram. Danh tiếng của cô đã tăng vọt trong suốt chương trình Địa ngục độc thân, song cô nàng vốn đã là một ngôi sao trước khi xuất hiện trên chương trình. Được biết năm 2019, Ji A đã làm một video mặc một số bộ quần áo yêu thích của mình. Đoạn video đã nhận được lượng view ấn tượng 4 triệu lượt xem. Tuy nhiên, nổi lên chưa đầy ba tuần nhờ chương trình Địa ngục độc thân, mỹ nhân Song Ji A bị khán giả tẩy chay vì chuyên dùng hàng hiệu giả và phải tạm dừng hoạt động.