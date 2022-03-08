Cận cảnh gương mặt của nàng dancer hot nhất xứ sở Kim chi hiện nay - No:ze

Mới đây, No:ze đã đăng một số bức ảnh trên Instagram của mình khiến fan 'hẫng một nhịp tim' với vẻ đẹp đáng yêu tựa nữ thần.

Trong bức ảnh selfie, cô nàng lộ gương mặt xinh xắn với đôi mắt to, chiếc mũi cao và khuôn mặt V-line thu hút sự chú ý. Làn da trắng sứ và ngoại hình đẹp không tì vết khiến người hâm mộ không ngừng cảm thán.

Ngoài ra, No:ze cũng khiến fan được một phen cười no khi đăng tải những tấm ảnh hài hước chụp bằng ứng dụng.

Bạn bè và người hâm mộ đã để lại những bình luận như "Cô ấy đã trở nên xinh đẹp hơn", "Cục cưng No:ze", "Thật xinh đẹp" và "Nhìn cưng quá",...

Theo Dispatch

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