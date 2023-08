Theo tin tức từ JTBC vào ngày 2/2, ông B đã đệ đơn tố cáo lên cảnh sát và cho biết bị mẹ của diễn viên Han So Hee lừa đảo 85 triệu KRW (xấp xỉ 1 tỉ 600 triệu VNĐ) từ tháng 2/2018 đến tháng 9/2019. Theo đơn tố cáo, ông B đã cho bà Shin vay tiền với lãi suất 2 triệu KRW/tháng, nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được cả gốc lẫn lãi. Ngoài ra, ông B cho biết bà Shin đã gửi 31 triệu KRW trong 12 lần vào tài khoản ngân hàng đứng tên Han So Hee.

Liên quan đến vấn đề này, YouTube Lee Jin Ho cho biết mẹ diễn viên Han So Hee đã vay tiền từ 1 tài khoản ngân hàng do con gái đứng tên. Tài khoản này được lập từ khi Han So Hee còn tuổi vị thành niên và do bà Shin sử dụng. Trong cuộc phỏng vấn với Lee Jin Ho, bà Shin cho biết: "Đây là lỗi của tôi vì đã không trả khoản tiền vay đúng hạn. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để trả nợ".