Thần thái sang chảnh như đang catwalk giữa sân bay - Jennie (BLACKPINK) xuất hiện ở đâu cũng 'tỏa hào quang'

Sao quốc tế 06/03/2022 18:00

Jennie là thành viên tiếp theo của BLACKPINK sau Jisoo lên đường sang Paris để dự tuần lễ thời trang Paris Fashion Week 2022.

Trưa ngày 5/3, nữ idol đã xuất hiện tại sân bay Incheon (Hàn Quốc) để tiến hành chuyến công tác sang Pháp. Outfit năm nay của Jennie không quá "chiến" hay "chặt chém" mà trái lại nhìn có phần khá dễ thương, đáng yêu. 

Thần thái sang chảnh như đang catwalk giữa sân bay - Jennie (BLACKPINK) xuất hiện ở đâu cũng 'tỏa hào quang' - Ảnh 1
Thần thái sang chảnh như đang catwalk giữa sân bay - Jennie (BLACKPINK) xuất hiện ở đâu cũng 'tỏa hào quang' - Ảnh 2
Thần thái sang chảnh như đang catwalk giữa sân bay - Jennie (BLACKPINK) xuất hiện ở đâu cũng 'tỏa hào quang' - Ảnh 3
Thần thái sang chảnh như đang catwalk giữa sân bay - Jennie (BLACKPINK) xuất hiện ở đâu cũng 'tỏa hào quang' - Ảnh 4

Trông vậy thôi chứ bộ outfit này "sương sương" lại đáng giá nửa tỉ. Cùng bóc giá từng món đồ của Jennie để thấy cô nàng 'chịu chi' như thế nào nhé. 

Thần thái sang chảnh như đang catwalk giữa sân bay - Jennie (BLACKPINK) xuất hiện ở đâu cũng 'tỏa hào quang' - Ảnh 5

Theo MBC News

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Từ khóa:   Jennie (BLACKPINK) sao Hàn Quốc Thời trang của Jennie

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