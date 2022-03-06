Thần thái sang chảnh như đang catwalk giữa sân bay - Jennie (BLACKPINK) xuất hiện ở đâu cũng 'tỏa hào quang'

Jennie là thành viên tiếp theo của BLACKPINK sau Jisoo lên đường sang Paris để dự tuần lễ thời trang Paris Fashion Week 2022.

Trưa ngày 5/3, nữ idol đã xuất hiện tại sân bay Incheon (Hàn Quốc) để tiến hành chuyến công tác sang Pháp. Outfit năm nay của Jennie không quá "chiến" hay "chặt chém" mà trái lại nhìn có phần khá dễ thương, đáng yêu.

Trông vậy thôi chứ bộ outfit này "sương sương" lại đáng giá nửa tỉ. Cùng bóc giá từng món đồ của Jennie để thấy cô nàng 'chịu chi' như thế nào nhé.

Theo MBC News

Chính thức gia nhập MARVEL, Park Seo Joon bị ‘giám sát’ để không tiết lộ được điều gì Nam diễn viên Park Seo Joon thổ lộ: "Tôi không thể tin được rằng Marvel lại muốn có tôi", và bày tỏ cảm xúc choáng ngợp khi được xuất hiện trong 'The Marvels' (Captain Marvel 2).

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