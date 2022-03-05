Song Hye Kyo 'hớp hồn' fan với vẻ đẹp tinh khôi tựa như 'nữ thần' ở tuổi 42

Sao quốc tế 05/03/2022 12:55

Song Hye Kyo mới đây đã đăng một bức ảnh chụp cho một thương hiệu mỹ phẩm trên Instagram đã khiến dân tình phải vào 'thả tim' ngay lập tức.

Nữ diễn viên mặc trang phục màu trắng, trang điểm nhẹ nhàng, khoe khéo nhan sắc ngày càng thăng hạng dù đã ở tuổi 42.

Song Hye Kyo 'hớp hồn' fan với vẻ đẹp tinh khôi tựa như 'nữ thần' ở tuổi 42 - Ảnh 1

 Làn da trắng mịn không tì vết càng làm nổi bật vẻ đẹp của Song Hye Kyo.

Song Hye Kyo 'hớp hồn' fan với vẻ đẹp tinh khôi tựa như 'nữ thần' ở tuổi 42 - Ảnh 2

Song Hye Kyo là nữ diễn viên người Hàn Quốc. Cô đã trở nên nổi tiếng thông qua những vai chính trong các bộ phim truyền hình Trái tim mùa thu, Một cho tất cả, Ngôi nhà hạnh phúc, Gió đông năm ấy, Hậu duệ mặt trời và Gặp gỡ.

Netizen nhận xét, dù nhan sắc ngày một "thăng hạng", nhưng kỹ năng diễn xuất của Song Hye Kyo vẫn "dậm chân tại chỗ". Những bộ phim mới đây của cô nàng như "Gặp gỡ" (2018) và "Bây giờ, chúng ta đang chia tay" (2021) đều khiến khán giả thất vọng vì không tạo được dấu ấn nào mới mẻ.

Dù vậy, Song Hye Kyo vẫn là một trong những ngôi sao 'hot' nhất Hàn Quốc.

Theo DongA Ilbo

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Từ khóa:   Song Hye Kyo sao Hàn Quốc Tin tức giải trí

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