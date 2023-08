TEMPEST - Nhóm tân binh Hàn Quốc có thành viên người Việt chính thức debut với “BAD NEWS”

Việc Hanbin chính thức trở thành idol Kpop đầu tiên là người Việt khiến fan không khỏi tự hào.

Hanbin (Ngô Ngọc Hưng) đã thu hút sự chú ý của netizen ở Hàn lẫn Việt khi là nam thần tượng Việt Nam đầu tiên tại Hàn Quốc và cũng là thành viên ngoại quốc duy nhất trong nhóm. Khi được hỏi rằng liệu cậu có gặp khó khăn gì khi ra mắt không, Hanbin thổ lộ: “Mình đến Hàn Quốc với ước mơ được ra mắt với tư cách là một idol, dù rất khó khăn nhưng mình đã vượt qua mọi thứ với suy nghĩ tích cực”.

Hanbin tiếp tục nói, “Mình rất vui khi được chào đón bạn với tư cách là Tempest Hanbin,” và nói, “Các thành viên đã giúp đỡ mình rất nhiều. Mình sẽ trở thành một idol đáng tự hào để không phụ lòng gia đình và những người đã ủng hộ mình."

Sau rất nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng vào 16 giờ ngày 2/3 (giờ Việt Nam), TEMPEST cũng chính thức debut. Việc TEMPEST debut là một niềm tự hào đối với fan Kpop Việt khi có sự xuất hiện của Hanbin, chàng trai người Yên Bái từng gây ấn tượng tại show thực tế I-LAND. Nhóm ra mắt với đội hình 7 thành viên cùng MV mang tên Bad News.

Album đầu tay It's Me, It's We chứa đựng câu chuyện nhiệt huyết và khí phách của nhóm. Hiện tại, album đã bán được 26.690 bản kể từ khi phát hành.

Theo MBC News

