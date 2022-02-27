Sau 3 năm ly hôn Song Joong Ki, Song Hye Kyo tiết lộ cuộc sống độc thân hạnh phúc của mình bên chú chó cưng

Tin tức giải trí 27/02/2022 14:53

Vào ngày 26/02, Song Hye Kyo đã đăng một bức ảnh trên Instagram của mình và tiết lộ cuộc sống hiện tại vẫn hạnh phúc.

Trong ảnh, Song Hye Kyo đang nằm trên ghế sofa và ôm hôn chú chó cưng của mình. Song Hye Kyo cũng để lại một trái tim trong bức ảnh để bày tỏ tình cảm với chú chó.
Được biết, Song Hye Kyo thường xuyên thể hiện tình yêu đặc biệt của mình đối với chú chó cưng bằng cách thường xuyên chia sẻ cuộc sống hàng ngày với chú chó trên tài khoản Instagram của cô. 

Sau 3 năm ly hôn Song Joong Ki, Song Hye Kyo tiết lộ cuộc sống độc thân hạnh phúc của mình bên chú chó cưng - Ảnh 1

Sau 3 năm ly hôn với Song Joong Ki, người đẹp được đánh giá tích cực về sự chuyển biến trong phong cách thời trang và sự thăng hạng nhan sắc. Tuy nhiên, về mặt diễn xuất, khán giả hâm mộ vẫn mong cô có sự đột phá và tiến bộ hơn. Song Hye Kyo dự kiến ​​sẽ xuất hiện trong bộ phim truyền hình "The Glory" của biên kịch 'vàng' Kim Eun Sook. Đây là bộ phim có sự góp mặt của diễn viên tài năng Lee Do Hyun, người được đánh giá khá cao về mặt diễn xuất dù còn rất trẻ.

Theo DongA Ilbo

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