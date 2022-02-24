Dàn idol cực hot của YG FAMILY hội ngộ trong "THE GAME CATERERS", Jennie (BLACKPINK) xuất hiện trên show thực tế sau 3 năm 'vắng bóng'

Tin tức giải trí 24/02/2022 10:41

Mới đây, các nghệ sĩ nhà YG đã xuất hiện trên teaser show "The Game Caterers" của đài tvN, dẫn đến phản ứng bùng nổ của khán giả sau 1 thời gian dài hội tụ của YG Family.

Đoạn teaser dù ngắn nhưng vẫn khiến khán giả thích thú và mong mỏi được chứng kiến sự thân thiết của anh em idol nhà YG

Dàn idol cực hot của YG FAMILY hội ngộ trong 'THE GAME CATERERS', Jennie (BLACKPINK) xuất hiện trên show thực tế sau 3 năm 'vắng bóng' - Ảnh 1

“The Game Caterers 2” là phần thứ hai của loạt chương trình thực tế trên kênh YouTube của PD Na Young Suk, nơi anh đến thăm mọi người tại nơi làm việc chính thức của họ và tổ chức các trò chơi hấp dẫn. Những khách mời và địa điểm đáng chú ý như nhóm BTS, dàn diễn viên của “Hospital Playlist”, dàn diễn viên của “Vincenzo”, BH Entertainment và Antenna Music.

PD Na Young Suk đã khen ngợi bầu không khí công ty giống như YG Family thực sự. Tuy nhiên, anh cả Jiwon lại nhanh chóng tiết lộ rằng: "Đây thực sự là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Jennie" khiến cả trường quay bật cười.

Dàn idol cực hot của YG FAMILY hội ngộ trong 'THE GAME CATERERS', Jennie (BLACKPINK) xuất hiện trên show thực tế sau 3 năm 'vắng bóng' - Ảnh 2

Jennie cũng thể hiện khả năng của "bậc thầy trò chơi" làm Mino và mọi người vô cùng ngạc nhiên.

Được biết, tập đặc biệt này có sự xuất hiện của Eun Jiwon (Sechskies), Song Mino và Kim Jinu (WINNER), Song Yunhyeong và Kim Jinhwan (iKON), Park Jihoon và Choi Hyunsuk (TREASURE), Lee Chanhyuk (AKMU) và Jennie (BLACKPINK). Thời gian lên sóng chính thức vào ngày 26/2 lúc 8h30 tối (giờ Việt Nam).

Theo Joongang Ilbo

Từ khóa:   Jennie (BLACKPINK) YG sao Hàn Quốc

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