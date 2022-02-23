Song Hye Kyo 'hắc hóa' trên bìa tạp chí, ánh mắt sắc lạnh, thần thái 'đỉnh của chóp' xứng danh một trong 'tứ đại mỹ nhân' Kbiz

Sao quốc tế 23/02/2022 11:22

Song Hye Kyo - Mỹ nhân với nhan sắc biến hóa khôn lường khiến fan không khỏi bất ngờ .

Ngày 22/02, diễn viên Song Hye Kyo xuất hiện trên tờ Harper's Bazaar số tháng ba với kiểu trang điểm ấn tượng. Tờ Nate gọi đây là 'sự biến đổi chưa từng có' của ngôi sao Hàn, đồng thời nhận xét với phong cách này, trông Song Hye Kyo có nét giống 'nữ thần sexy' Lee Hyori.

Song Hye Kyo 'hắc hóa' trên bìa tạp chí, ánh mắt sắc lạnh, thần thái 'đỉnh của chóp' xứng danh một trong 'tứ đại mỹ nhân' Kbiz - Ảnh 1

Trong ảnh, Song Hye Kyo khoe vẻ đẹp sành điệu với đôi mắt trang điểm đậm và sắc. Song Hye Kyo vốn quen thuộc với khán giả nhờ vẻ đẹp nữ tính, ngọt ngào. Thế nên phong cách này khiến fan cảm thấy vô cùng bất ngờ.

Song Hye Kyo gần đây đã xuất hiện trong bộ phim Now, We are Breaking Up của đài SBS và hiện tại đang quay phim The Glory, một tác phẩm mới của Kim Eun Sook - biên kịch của những bộ phim đình đám như Phẩm chất quý ông, Người thừa kế, Hậu duệ mặt trời, Yêu Tinh và Quý ngài Ánh dương.

Song Hye Kyo 'hắc hóa' trên bìa tạp chí, ánh mắt sắc lạnh, thần thái 'đỉnh của chóp' xứng danh một trong 'tứ đại mỹ nhân' Kbiz - Ảnh 2

The Glory, với sự kết hợp cùng diễn viên trẻ tài năng Lee Do Hyun, hứa hẹn cho thấy sự lột xác của Song Hye Kyo về diễn xuất và hình tượng. Song Hye Kyo vào vai một cô gái nuôi mơ ước làm kiến trúc sư, nhưng bị bắt nạt ở trường đến mức phải bỏ học. Căm hận kẻ bắt nạt mình, cô chờ đợi nhiều năm cho một kế hoạch trả thù. Khi kẻ đó đã kết hôn và có con vào tiểu học, Song Hye Kyo trở thành giáo viên để tiếp cận đứa trẻ. Một câu chuyện buồn và đen tối bắt đầu từ cuộc trả thù khủng khiếp dành cho kẻ gây ra tội ác và kẻ dửng dưng đứng nhìn.

Theo Chosun

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