Ở tuổi 53, nét đẹp của 'chị đại' Kim Hye Soo vẫn được ví như 'nữ thần' vì đặc điểm này

Sao quốc tế 23/02/2022 10:00

Nữ diễn viên Kim Hye Soo khiến người hâm mộ trầm trồ với bộ ảnh trang sức cao cấp.

Vào ngày 23/2, thương hiệu trang sức cao cấp của Ý Buccellati đã đã công bố ảnh họa báo số tháng 3 của tạp chí "W Korea" do Kim Hye Soo làm người mẫu.

Ở tuổi 53, nét đẹp của 'chị đại' Kim Hye Soo vẫn được ví như 'nữ thần' vì đặc điểm này - Ảnh 1
Ở tuổi 53, nét đẹp của 'chị đại' Kim Hye Soo vẫn được ví như 'nữ thần' vì đặc điểm này - Ảnh 2

Kim Hye Soo trong bộ ảnh đã thay đổi phong cách từ tóc ngắn cá tính 'chị đại' thường thấy sang phong cách tóc dài sang chảnh, quyến rũ nhưng không kém phần thanh lịch. 

Nữ diễn viên diện bộ trang phục đen độc đáo để lộ đường ngực và xương quai xanh. Vẻ đẹp gợi cảm của cô kết hợp với những món đồ trang sức cao cấp, lộng lẫy khiến người xem không khỏi trầm trồ.

Ở tuổi 53, nét đẹp của 'chị đại' Kim Hye Soo vẫn được ví như 'nữ thần' vì đặc điểm này - Ảnh 3
Ở tuổi 53, nét đẹp của 'chị đại' Kim Hye Soo vẫn được ví như 'nữ thần' vì đặc điểm này - Ảnh 4

Trên tài khoản Instagram của Kim Hye Soo, một đoạn video về buổi chụp hình đã được đăng tải. Phong thái chuyên nghiệp của người đẹp tuổi 52 khiến người xem không thể rời mắt.

Cư dân mạng Hàn Quốc đã bình luận "Cô ấy quá đẹp khiến tôi không thể nhìn thấy đồ trang sức nữa", "Hye Soo để tóc dài là đẹp nhất", và "Tôi cảm thấy như mình đang yêu". 

Theo Dispatch

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Từ khóa:   sao Hàn Quốc Kim Hye Soo nhan sắc sao Hàn

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