Lisa (Blackpink) khoe vẻ đẹp tràn đầy năng lượng: Đúng là người đẹp mặc gì cũng phong cách hết

Ngày 19/4, Lisa đã đăng tải một số bức ảnh lên Instagram cá nhân khiến người hâm mộ thích thú.

Trong các bức ảnh, Lisa thu hút sự chú ý với vẻ ngoài năng động khi phối áo len oversize cùng quần thể thao cá tính. Chiếc gọng kính trắng và mũ đen của cô nàng càng khiến cho bộ đồ thêm phá cách.

Lisa với mái tóc ngắn vàng rực rỡ cùng nụ cười vừa ngầu vừa tươi tắn đã làm rung động trái tim người hâm mộ.

Người hâm mộ khen ngợi cô với những bình luận như:

"Sao mà xinh quá"

"Đúng là nữ thần"

"Dễ thương"

"Nữ hoàng của Kpop"

Trong khi đó, nhóm của Lisa - BLACKPINK sẽ chính thức phát hành BLACKPINK 2022 WELCOMING COLLECTION thông qua Weverse Shop Global vào ngày 2/3.

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