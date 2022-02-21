Khoảnh khắc hiếm hoi của gia đình Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như được người qua đường 'chộp lại'

Sao quốc tế 21/02/2022 13:30

Mới đây, cư dân mạng bắt gặp khoảnh khắc hiếm hoi của Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như cùng con gái Cá Heo Nhỏ đi ra ngoài shopping.

Gần đây, một số cư dân mạng đã tình cờ gặp gỡ gia đình của Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như chung khung hình. Gia đình trong ảnh trông rất hạnh phúc và đầm ấm. Lâm Tâm Như diện áo ngắn tay trắng, quần short xanh xuống phố cùng con gái nhỏ. Hoắc Kiến Hoa sải bước đi trước, hai vợ chồng dường như đang đội mũ đôi.

Theo tiết lộ từ cuộc gặp gỡ, chiếc quần jean ngắn mà Lâm Tâm Như mặc hôm đó đều là nhãn hiệu LV, nhìn bên ngoài trông cô rất gầy và cao. Cô con gái Cá Heo Nhỏ thắt bím tóc hai bên và nhìn rất giống mẹ.

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Hình ảnh gia đình nhỏ 3 người cùng nhau đi dạo phố được cư dân mạng chia sẻ - Ảnh: Internet

Đáng chú ý là trong khi Lâm Tâm Như nắm tay con gái thì Hoắc Kiến Hoa đi rất xa ở phía trước, cách vợ và con gái một khoảng dài, như muốn duy trì một khoảng cách nhất định. Tuy nhiên, vốn là người chồng tận tụy vì gia đình, nam diễn viên cũng thi thoảng nhìn xem vợ và con gái có theo kịp anh ấy không.

Khi đang đi mua sắm ở trung tâm thương mại, Hoắc Kiến Hoa bất ngờ không tìm thấy vợ và con gái, ánh mắt lộ ra vẻ hoang mang và đôi mắt đảo nhanh để tìm vợ con của mình. Một phút sau, Lâm Tâm Như cùng con gái bước ra ngoài. Nhiều cư dân mạng đã không nhịn được cười vì sự dễ thương và đáng yêu của gia đình này. 

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Hoắc Kiến Hoa tích cực ủng hộ các dự án của bà xã - Ảnh: Internet

Từ khi kết hôn đến nay, cặp đôi đã trải qua nhiều thăng trầm và vướng phải không ít tin đồn ly hôn, nhưng cả hai vẫn luôn tập trung vào sự nghiệp và tỏ ra kín tiếng trước những tin đồn.

Hiện tại, Hoắc Kiến Hoa chưa nhận dự án mới, hiện ở nhà chăm sóc con, tạo điều kiện cho cô sản xuất, đóng phim. Sau khi hoàn thành dự án "Hoa đăng sơ thượng", Lâm Tâm Như dự kiến tham gia tác phẩm mới vào tháng 7.

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