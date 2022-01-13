'Dập tan' tin đồn lục đục, Lâm Tâm Như cùng Hoắc Kiến Hoa làm một điều đặc biệt dành cho 'con gái rượu'

Sao quốc tế 13/01/2022 18:30

Vào ngày 12/1/2021, truyền thông Đài Loan tiết lộ những bức ảnh Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như đã tổ chức tiệc sinh nhật cho con gái của họ.

Mới đây, trang Sohu đã chia sẻ những hình ảnh cực hiếm về buổi sinh nhật mừng tuổi lên 5 của Cá Heo Nhỏ, con gái cưng nhà Lâm Tâm NhưHoắc Kiến Hoa. Cặp đôi đã đặt chỗ trước tại một nhà hàng để tổ chức tiệc sinh nhật cho con gái. Phía ngoài cửa dán băng rôn "Happy Birthday Amelia" để hướng dẫn khách tới nơi dự tiệc.

Bữa tiệc sinh nhật trang trí màu sắc, không khí sôi động. Khách mời là bạn bè của gia đình Lâm Tâm Như và lũ trẻ. Không chỉ vậy, hai vợ chồng còn mời cả người thân, bạn học cùng lớp với Cá Heo Nhỏ đến chung vui. Họ cũng mời nghệ nhân thổi bóng đến để làm bóng cho khách.

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Lâm Tâm Như trong buổi tiệc sinh nhật của con gái - Ảnh: Sohu
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Hoắc Kiến Hoa lo việc tiếp khách trong buổi tiệc - Ảnh: Sohu
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Ở loạt ảnh paparazzi ghi lại trong bữa tiệc sinh nhật Cá Heo Nhỏ, bé mặc đầm, đeo bờm nơ điệu đà, tóc dài ngang vai. Lâm Tâm Như xoa nhẹ lên má con và cười với bé âu yếm. Bé gái sau đó được bảo mẫu để mắt, trong khi cặp đôi đi tiếp khách. 

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Nữ diễn viên họ Lâm cực kì âu yếm con gái - Ảnh: Sohu
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Bữa tiệc được cho tiêu tốn tổng cộng khoảng 50.000 TWD (gần 2.000 USD), kéo dài đến khoảng 18 giờ là kết thúc. Vợ chồng ngôi sao chu đáo tặng quà lưu niệm đựng trong những chiếc túi nhỏ xinh dành cho các khách mời tham dự bữa tiệc. Sau khi tiệc tàn, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa cùng ra tiễn khách, họ chào tạm biệt từng người một rồi đưa con gái lên xe. Cặp sao không cùng con gái ra về mà để bảo mẫu và tài xế hộ tống bé về nhà trước, do bé được rèn đi ngủ lúc 20 giờ. 

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Sau buổi tiệc, Lâm Tâm Như cùng ông xã và con gái ra về - Ảnh: Sohu
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Lâm Tâm Như chức mừng sinh nhật của con gái trên Weibo - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, trên trang cá nhân, Lâm Tâm Như đăng ảnh trong tiệc của con và viết: "Mong con lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc. Mẹ yêu con!". Sau đó, khán giả chúc mừng sinh nhật con gái cô và chúc mừng cô có hôn nhân hạnh phúc sau 6 năm cưới.

Diễn viên Lâm Tâm Như sinh năm 1976, hoạt động trong giới giải trí đã gần 30 năm. Cô là ngôi sao đa tài, được nhiều khán giả yêu mến. Cô kết hôn với nam diễn viên đồng hương Hoắc Kiến Hoa năm 2016, có con gái Cá Heo Nhỏ hiện 4 tuổi.

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