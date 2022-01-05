Lâm Tâm Như thẳng tay 'tát' chồng công khai, lý do của hành động gay gắt này là gì?

Sao quốc tế 05/01/2022 08:30

Cái tát của nữ diễn viên Lâm Tâm Như dành cho ông xã Hoắc Kiến Hoa cũng không hề nhẹ một chút nào.

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ một đoạn video ghi lại cảnh Lâm Tâm Như và ông xã Hoắc Kiến Hoa diễn chung. Cả 2 vợ chồng đều diễn xuất rất ổn và vẫn là những ngôi sao có sức hút trong Cbiz. 

Trong video, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa có lẽ vào vai kẻ thù không đội trời chung. Với vẻ ngoài liễu yếu nhưng nữ diễn viên lại có ánh mắt cương nghị, không sợ kẻ thù. Ngay cả khi bị đối phương chĩa súng vào mặt, cô cũng không lộ vẻ sợ hãi mà tiếp tục hỏi sự thật. Bên cạnh đó, không những không chịu thua mà cô nàng còn giận dữ tát Hoắc Kiến Hoa. Cái tát phát ra âm thanh lớn khiến cư dân mạng phải giật mình.

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Cái tát như trời giáng Lâm Tâm Như dành cho Hoắc Kiến Hoa - Ảnh: Internet

Ngay sau cảnh quay "tát người" này, nhiều người đã phỏng đoán đây có lẽ là tát thật chứ không dùng đến kỹ xảo. Hoắc Kiến Hoa sau khi bị tát còn không kịp phản ứng gì đã bị bà xã của mình mắng xối xả. Nhìn màn đụng độ này không còn ai nhận ra đó là một cặp đôi vàng của Cbiz, điều này chứng tỏ họ đã rất nhập tâm với vai diễn.

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Tình cảm ngọt ngào của vợ chồng Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa khiến dân tình không khỏi ghen tị - Ảnh: Internet

Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như là 1 trong những cặp đôi nên duyên từ tình bạn thân thiết. Luôn là tri kỷ suốt 10 năm trời, mãi tới năm 2016, cả hai mới nhận ra được tình cảm của mình dành cho đối phương, để rồi 1 hôn lễ hoành tráng tại Bali đã được tổ chức với sự chờ đợi của hàng triệu người hâm mộ. Kể từ khi kết hôn với Lâm Tâm Như, nam diễn viên luôn bận bịu chăm sóc con ở nhà, ít khi tái xuất với những dự án mới. 

Gần đây, Hoắc Kiến Hoa góp mặt trong dự án phim mới của bà xã với một vai diễn rất nhỏ. Dù chỉ là vai khách mời nhưng nam diễn viên không bận tâm và ủng hộ sự nghiệp của vợ hết lòng.

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Nữ diễn viên Lâm Tâm Như luôn dùng bữa đúng giờ, chế biến món ăn nhạt và chăm tập thể thao để duy trì cân nặng 45-46 kg.

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