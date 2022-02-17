Vừa xuất hiện trong đoạn clip, Lâm Tâm Như liền để lộ nhiều dấu hiệu lão hóa ở tuổi U50

Sao quốc tế 17/02/2022 16:39

Mới đây, nữ diễn viên Lâm Tâm Như có chia sẻ đoạn clip lên trang cá nhân hé lộ về sự kiện mà bản thân xuất hiện trong chiều 16/2.

Xuất hiện trong đoạn clip được phát hành vào ngày 16/2, Lâm Tâm Như diện chiếc váy trắng liền thân, mái tóc thẳng suôn mượt. Tuy nhiên, ngoại hình của nữ diễn viên trong khung hình chưa được chỉnh sửa đã thu hút nhiều chú ý và quan tâm của cư dân mạng xứ Trung.. 

Không khó để nhìn ra, dù đã có trang điểm kỹ càng nhưng bà xã Hoắc Kiếm Hoa vẫn để dấu hiệu lão hóa với kha khá nếp nhăn trên gương mặt. Có thể thấy, nữ diễn viên lộ rõ dấu hiệu lão hoá, làn da chảy xệ, kém săn chắc, đặc biệt có rãnh sâu quanh vùng miệng khiến tổng thể visual trở nên kém phần tươi tắn, trẻ trung.

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Lâm Tâm Như bất ngờ để lộ nhiều dấu hiệu lão hóa ở tuổi U50 - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, trang Sohu còn cho rằng, nữ diễn viên có dấu hiệu mắc căn bệnh ptosis (bệnh sụp mí mắt, có thể do bẩm sinh hoặc hệ thống thần kinh). Cộng với nếp nhăn tuổi tác, bà xã Hoắc Kiến Hoa trở nên lép vế trước nhiều đồng nghiệp.

Tuy nhiên, vóc dáng của Lâm Tâm Như lại được công chúng khen ngợi hết lời. Trong một khoảnh khắc do "team qua đường" quay lại khi Lâm Tâm Như đứng trên sân khấu sự kiện, công chúng không khỏi xuýt xoa trước thân hình nuột nà cùng đường cong hoàn hảo của bà xã Hoắc Kiến Hoa. Dù đã ở tuổi U50 nhưng có thể thấy, cô nàng giữ dáng vô cùng tốt. 

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Sắc vóc 'gái một con' của Lâm Tâm Như - Ảnh: Internet

Đối với Lâm Tâm Như, cô luôn khuyên giới nữ, dù độc thân, đã kết hôn hay là một người mẹ bận rộn chăm sóc con cái, phụ nữ cũng cần phải luôn lắng nghe chính mình và tự tin thể hiện bản thân. Thời gian gần đây, cô nàng đang gây sốt với phim 'Hoa đăng sơ thượng' cô làm nhà sản xuất kiêm diễn viên chính. Đồng thời, thành công của phim giúp tài sản của Lâm Tâm Như tăng vọt.

Diễn viên Lâm Tâm Như sinh năm 1976, hoạt động trong giới giải trí đã gần 30 năm. Cô là ngôi sao đa tài, được nhiều khán giả yêu mến. Cô kết hôn với nam diễn viên đồng hương Hoắc Kiến Hoa năm 2016, có con gái Cá Heo Nhỏ.

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Mới đây, trang sohu đăng bài viết về việc Lâm Tâm Như đã có những chia sẻ về công việc cũng như cuộc sống hôn nhân khiến nhiều người chú ý.

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