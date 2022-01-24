Lâm Tâm Như lần đầu hé lộ bí mật 'động trời' khi về 'chung một nhà' với Hoắc Kiến Hoa

Sao quốc tế 24/01/2022 20:30

Mới đây, trang sohu đăng bài viết về việc Lâm Tâm Như đã có những chia sẻ về công việc cũng như cuộc sống hôn nhân khiến nhiều người chú ý.

Chuyện tình của Lâm Tâm Như Hoắc Kiến Hoa có lẽ là một trong những chuyện tình kỳ lạ của showbiz Hoa ngữ. Từ trước đến nay, cặp đôi luôn cố gắng giữ gìn cuộc sống hôn nhân một cách kín đáo.

Trong một chương trình truyền hình, khi MC hỏi về làm chung với Hoắc Kiến Hoa trong một dự án, Lâm Tâm Như không ngần ngại trả lời rằng, những phân đoạn giữa hai người là tranh cãi trong gia đình: "Tôi đã nhịn và kìm nén quá lâu rồi". Chia sẻ này của Lâm Tâm Như khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ. Đây là lần hiếm hoi mà nàng "Hạ Tử Vy" tiết về tính cách của cả hai sau khi về chung một nhà.

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Trang sohu đăng tải bài phỏng vấn của Lâm Tâm Như - Ảnh: Chụp màn hình
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Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa - Ảnh: Internet

Cũng từ chia sẻ này của nữ diễn viên, người hâm mộ lại nghĩ đến trận cãi vã giữa hai vợ chồng vào tháng 10 năm ngoái. Cụ thể, vợ chồng Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa bị bắt gặp cãi nhau rất căng trên phố. Thậm chí, Hoắc Kiến Hoa còn bỏ về trước bằng ô tô, còn Lâm Tâm Như thì một mình đi lững thững trên đường. Cánh săn ảnh thậm chí còn cho rằng, Lâm Tâm Như dường như còn rơi nước mắt. Ngay sau đó, tin đồn ly hôn giữa cặp đôi lại nổi lên.

Dù đã lên tiếng giải thích chỉ là một chuyện bất đồng quan điểm nên mới hơi to tiếng và cô chỉ muốn tìm yên tĩnh rồi mới về nhà. Thế nhưng, người hâm mộ cũng hơi lo lắng về tình trạng hôn nhân của cặp đôi này.

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Cặp đôi từng cãi nhau trên phố - Ảnh: Internet
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Thậm chí, Lâm Tâm Như khóc sau cuộc cãi nhau với chồng - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Hoắc Kiến Hoa đã từng tiết lộ hôn nhân với Lâm Tâm Như. Anh thừa nhận cả hai có tính cách đối lập. Trong khi nam diễn viên là người trầm tính, ít nói còn nàng "Hạ Tử Vy" lại hoạt bát vui vẻ. Song, tính cách của cả hai đã bổ sung cho nhau mà từ con người của Lâm Tâm Như đã mang lại cho anh những năng lượng tích cực. Từ khi kết hôn đến nay, hôn nhân của Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như chưa bao giờ yên ổn. Tuy nhiên, những điều này cũng chỉ là những thông tin chưa được chứng thực xuất hiện trên mạng xã hội.

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