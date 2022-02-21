Tặng hơn 180 triệu đồng cho nhân viên giải trí, Huỳnh Hiểu Minh được khen 'sếp nhà người ta'

Sao quốc tế 21/02/2022 13:57

Trong một lần chơi trò chơi với nhân viên của đoàn làm phim, Huỳnh Hiểu Minh đã không tiếc bỏ ra tới tận hơn 180 triệu đồng làm phần thưởng chỉ để mọi người đều vui.

Trong một video được đăng tải lên Douyin (TikTok bản Trung) mới đây, nam tài tử Huỳnh Hiểu Minh đã được netizen không tiếc lời khen ngợi vì đã bỏ ra tận 50.000 NDT (hơn 180 triệu đồng) cho các nhân viên thân cận trong đoàn làm phim "giải trí" trong vòng 10 phút. Nhiều người còn hỏi rằng liệu Huỳnh giáo chủ có còn tuyển nhân viên không để họ nộp CV xin việc vì anh chính là mẫu "sếp nhà người ta" trong truyền thuyết.

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Huỳnh Hiểu Minh vui vẻ chơi trò lăn lon được tiền với các nhân viên và cộng sự thân cận

Được biết, số tiền này chính là giải thưởng trong một trò chơi mà Huỳnh Hiểu Minh dành cho các nhân viên, cộng sự thân tín đã bên cạnh mình trong suốt nhiều năm. Nam tài tử đã cùng với các nhân viên này chơi trò lăn lon nước ngọt với phần thưởng là tiền thuộc mệnh giá 500, 1.000, 2.000 và 3.000 NDT.

Kết quả là sau 10, cũng là khi kết thúc có những người đã đạt được giải thưởng lên tới 5.000 NDT, 10.000 NDT, số tiền 50.000 NDT cũng đã "bay vèo" mất hết. Tuy vậy, Huỳnh Hiểu Minh lại cho biết anh không hề tiếc số tiền này, chỉ cần mọi người vui là được vì anh thấy họ quay phim rất vất vả nên muốn động viên cổ vũ họ mà thôi.

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Sau ly hôn Angelababy, Huỳnh Hiểu Minh chú tâm vào làm việc

Có thể thấy, sau khi chính thức ly hôn Angelababy, bỏ mặc nhiều tin đồn liên quan đến đời tư, Huỳnh Hiểu Minh chú tâm vào làm việc và luôn tỏ ra hào hứng, sảng khoái. Tuy nhiều năm không có hoạt động nghệ thuật nào nổi bật, nam tài tử đã rẽ hướng sang vai trò sản xuất và kinh doanh trở thành một trong những nghệ sĩ giàu có, thành đạt và có quyền lực nhất làng giải trí Hoa ngữ.

Ảnh: Internet

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