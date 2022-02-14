Hậu ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby 'đối mặt' với nghi vấn có bạn trai mới

Mới đây, cư dân mạng Trung Quốc đang xôn xao khi hình ảnh của Angela Baby và người đàn ông lạ được lan truyền. Nhìn vào hình ảnh có thể thấy, người đàn ông ôm eo nhỏ của nữ diễn viên một cách thân mật. Một số cư dân mạng cũng soi được cả hai từng chụp ảnh nhiều lần với nhau và lần nào cũng rất thân thiết như hai người đang yêu.

Ngay sau khi những bức ảnh này được chia sẻ, không ít người ý kiến rằng Angela Baby đang hẹn hò với người đàn ông này sau khi công khai ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh. Một số người hâm mộ bênh vực nữ diễn viên cho rằng, đây có thể là người bạn thân hoặc stylist hay quản lý của nữ diễn viên. Hiện tại, cả hai vẫn chưa lên tiếng trước nghi vấn hẹn hò.