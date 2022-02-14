Hậu ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby 'đối mặt' với nghi vấn có bạn trai mới

Sao quốc tế 14/02/2022 09:45

Cách đây không lâu, cư dân mạng xứ Trung đang xôn xao khi hình ảnh của Angela Baby và người đàn ông lạ được lan truyền.

Mới đây, cư dân mạng Trung Quốc đang xôn xao khi hình ảnh của Angela Baby và người đàn ông lạ được lan truyền. Nhìn vào hình ảnh có thể thấy, người đàn ông ôm eo nhỏ của nữ diễn viên một cách thân mật. Một số cư dân mạng cũng soi được cả hai từng chụp ảnh nhiều lần với nhau và lần nào cũng rất thân thiết như hai người đang yêu.

Ngay sau khi những bức ảnh này được chia sẻ, không ít người ý kiến rằng Angela Baby đang hẹn hò với người đàn ông này sau khi công khai ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh. Một số người hâm mộ bênh vực nữ diễn viên cho rằng, đây có thể là người bạn thân hoặc stylist hay quản lý của nữ diễn viên. Hiện tại, cả hai vẫn chưa lên tiếng trước nghi vấn hẹn hò.

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Hình ảnh của Angela Baby thân thiết bên người đàn ông lạ gây chú ý - Ẩnh: Internet

Bên cạnh đó, sau khi chính thức lý hôn với Angela Baby, Huỳnh Hiểu Minh cũng dính nghi vấn hẹn hò với nữ diễn viên Tưởng Hân khi anh đăng video có sự xuất hiện của cô đằng sau. Tuy nhiên, hiện nam diễn viên vẫn im lặng trước nghi vấn còn Tưởng Hân lên tiếng giải thích hai người chỉ là anh em và những tin đồn không đúng.

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Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby chính thức thông báo ly hôn vào tháng 1/2022 - Ảnh: Internet

Huỳnh Hiểu Minh kết hôn nữ diễn viên Angelababy năm 2015. Cả hai có chung một con trai. Cặp đôi được cho trục trặc từ 2018. Nhưng đến ngày 28/1/2022, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby chính thức thông báo ly hôn. Dù hai ngôi sao thường xuyên vướng vào lùm xùm chuyện rạn nứt, song việc cả hai đường ai nấy đi vẫn khiến nhiều cư dân mạng nuối tiếc.

Ngoài ra, cặp đôi sẽ cùng nhau nuôi nấng và chăm sóc con trai, đồng thời thoả thuận quy tắc "3 không" bao gồm không tranh giành tài sản, không giành quyền nuôi con và không tung tin nói xấu đối phương.

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